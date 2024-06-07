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Boşanmak isteyen eşini kilometrelerce takip etti, 2 çocuğunun annesini av tüfeğiyle öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Boşanmak isteyen eşini kilometrelerce takip etti, 2 çocuğunun annesini av tüfeğiyle öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kendisinden boşanmak isteyen eşini Muğla’dan Denizli’nin Acıpayam ilçesine kadar takip ederek 2 çocuğunun annesi ve onun anne babasını av tüfeğiyle öldürdü. Zanlı eş, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

13 Temmuz 2022 tarihinde Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Emine Yalçın (38), boşanma aşamasında oldukları eşi Erdal Yalçın'ın (39) yanından ayrılıp Denizli’nin Acıpayam ilçesine gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy (33) ve annesi Gülperi Aksoy (51) ile birlikte yaşamaya başladı.

Eşinin izini süren Erdal Yalçın, pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy’u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Tedavi altına alınan anne de 15 gün sonra hayatını kaybedince, olayda ölü sayısı 3’e yükseldi.

ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLMAK İÇİN 4 EL ATEŞ ETMİŞ

Evi terk eden karısını ve evlilik aşamasında olduğu iddia edilen sevgilisini öldüren Erdal Yalçın, Muğla’da jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlar sergileyen, soğuk kanlılığını koruyan Erdal Yalçın, neden yaptınız sorusuna ise, "Öğrenirsiniz sonra" diyerek cevap verdi.

Mahkemedeki ifadesinde olayı nasıl işlediğini anlatan Erdal Yalçın, Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek öldürdüğünü, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ardından 1 el tüfekle ateş ettiğini, yaralı halde kapının önüne düşen eşine doğrulttuğu tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancayla 3 el daha ateş ederek eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden anne Gülperi Aksoy’un ise kızını kurtarmaya çalışırken kurşunların hedef olduğu belirlendi.

3 kişinin katili olan Erdal Yalçın’ın Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. Sanık hakkında, 3 kişiyi kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi de yapılmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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