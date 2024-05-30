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Böyle vurgun görülmedi: Markette dakikalar içinde 100 TL aşırdı! O anlar kameraya yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay, Hırsızlık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da bir marketin kepengini kırarak içeri giren bir şüphelinin, alışveriş yapar gibi hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Yaklaşık 100 TL'Lik ürün aşırdığını belirten market sahibi o anların dakikalar içinde gerçekleştiğini kaydetti. Hırsızlık anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'da meydana gelen hırsızlık olayı duyanları şoke etti. Hassa ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir markette sigara paketlerini gözünü kestiren şüpheli 100 TL'lik vurgun yaptı. Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin kepengi yalnızca 20 dakikada kırıp içeri girdiği ve alışveriş yapar gibi rahat tavırlar sergilediği görüldü.

GÜZEL HABERİ BEKLİYOR

Sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kepengin kırıldığını fark eden Bulkan, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını izleyerek olay yerinde inceleme yaptı.

Böyle vurgun görülmedi: Markette dakikalar içinde 100 TL aşırdı! O anlar kameraya yansıdı - 1. Resim

İncelemelerin ardından polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızın kepengi zorladığı anlar, iş yerinde adeta markette alışveriş yapar gibi hırsızlık yaptığı anlar ve poşetlerle kaçtığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 100 bin TL’lik kaybı olan Bulkan, polis ekiplerinden gelecek ümitli haberi bekliyor.

Böyle vurgun görülmedi: Markette dakikalar içinde 100 TL aşırdı! O anlar kameraya yansıdı - 2. Resim

"ÇEKMECEDE 70 BİN TL VARDI, ŞÜKÜR ONU ALAMAMIŞ"

Market sahibi Bulkan, yaklaşık 100 bin TL zararı olduğunu belirterek, "Gece saatlerinde gelip kepengi açmaya uğraşıyor. Asma kilidi demir keskiyle parçalıyor. Yaklaşık 20 dakika sürüyor, kepengi açması ve kilidi kırması.

Böyle vurgun görülmedi: Markette dakikalar içinde 100 TL aşırdı! O anlar kameraya yansıdı - 3. Resim

Ondan sonra da içeride hırsızlığa başlıyor. Yaklaşık 4 bin TL kağıt paramız vardı, onu alıyor. Ondan sonra da sigaralara bakıyor, 4 poşet sigarayı dolduruyor. O da 120 karton sigara. Parayla yaklaşık 100 bin TL'lik kaybımız var. Çekmecede 70 bin TL vardı, şükür onu alamamış" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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