İtalya’dan Romanya’ya seyir halinde olan 215 metrelik Bahamalar bayraklı boru döşeme gemisi JSD6000, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapıyor. Dev geminin geçişi sırasında ise boğaz hattı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde dev bir gemi geçiş yaptı.

Boyu 215 metre! Boğaz hattı çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı’nın güney girişinden saat 07.00’de boğaza giriş yapan ve Romanya’ya seyreden Bahamalar bayraklı 215 metre boyunda 49 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi JSD6000, Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı esnada boğaz hattı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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