Anadolu Ajansı
ABD, Bosna Hersek'i yenerek son 16 turuna adını yazdırdı
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda şampiyonanın ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'i 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Özetle DinleABD, Bosna Hersek'i yenerek son 16 turuna adını ya...
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Spor az önce
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD, Bosna Hersek'i 2-0 yenerek son 16 turunda Belçika ile eşleşti.
- ABD, Bosna Hersek'i San Francisco Bay Area Stadı'nda 2-0 mağlup etti.
- Maçın golleri 45. dakikada Balogun ve 82. dakikada Tillman'dan geldi.
- ABD'de Balogun, 64. dakikada kırmızı kart gördü.
- ABD, son 16 turunda Senegal'i eleyen Belçika ile karşılaşacak.
- ABD ile Belçika arasındaki çeyrek finale çıkma mücadelesi 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'te Seattle'da oynanacak.
- Karşılaşma öncesinde 4 ABD savaş uçağı stadyum üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD ve Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı ABD'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin golleri 45. dakikada Balogun ve 82'de Tillman'dan geldi. ABD'de Balogun, 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
ABD, BELÇİKA İLE EŞLEŞTİ
ABD son 16 turunda, Senegal'i eleyen Belçika ile karşılaşacak. ABD ile Belçika arasındaki çeyrek finale çıkma mücadelesi 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'te Seattle'da oynanacak.
Öte yandan karşılaşma öncesinde okunan ulusal marşların ardından 4 ABD savaş uçağı stadyumun üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.
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