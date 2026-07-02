Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü açıklandı.

Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Salim Al-Ashqar

Şili futbol ligi takımlarından El Club Deportivo Palestino tarafından yapılan açıklamada ise "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." denildi.

Al-Ashqar'ın beş ay önce evlendiği ve baba olmak üzere olduğu öğrenildi.

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