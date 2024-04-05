Bozcaada'ya bayram tedbiri: Hiçbiri giremeyecek

Yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için birtakım önlemler alındı. Kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin adaya girişleri yasaklandı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili bu akşamdan itibaren başlıyor. Tatillerde yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi için ise bazı önlemler alındı.

Pek çok kişinin tercih nedeni olan Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada’ya Ramazan Bayramı süresince bazı araçların girişleri yasaklandı.

Ramazan Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

İl Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, “Geyikli-Bozcaada hattında, 10.04.2024 ile 14.04.2024 tarihleri arasında; kamyon, tır, iş makinesi, otobüs (33+kişilik) ve midibüs (19-32 kişi) cinsi araçların Bozcaada’ya geçişlerine izin verilmemektedir” ifadelerine yer verildi.