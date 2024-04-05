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Bozcaada'ya bayram tedbiri: Hiçbiri giremeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için birtakım önlemler alındı. Kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin adaya girişleri yasaklandı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili bu akşamdan itibaren başlıyor. Tatillerde yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi için ise bazı önlemler alındı. 

Bozcaada'ya bayram tedbiri: Hiçbiri giremeyecek - 1. Resim

Pek çok kişinin tercih nedeni olan Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada’ya Ramazan Bayramı süresince bazı araçların girişleri yasaklandı.

Bozcaada'ya bayram tedbiri: Hiçbiri giremeyecek - 2. Resim

Ramazan Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Bozcaada'ya bayram tedbiri: Hiçbiri giremeyecek - 3. Resim

İl Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, “Geyikli-Bozcaada hattında, 10.04.2024 ile 14.04.2024 tarihleri arasında; kamyon, tır, iş makinesi, otobüs (33+kişilik) ve midibüs (19-32 kişi) cinsi araçların Bozcaada’ya geçişlerine izin verilmemektedir” ifadelerine yer verildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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