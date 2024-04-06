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Bozdoğan-21 operasyonunda yakalananların çoğu yabancı uyruklu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Santa Maria saldırısı sonrası DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-21" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı. Yakalanan 48 şüpheliden 30'unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

İstanbul’da Santa Maria Kilisesinde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-21' operasyonlarında 48 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, saldırının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şüphelileri tespit etti. Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 9 ilçedeki 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-21" operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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