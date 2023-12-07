Bu dava ömür boyu eziyeti bitirmek için fırsat! Zülfü dede son olsun, sonsuz nafaka bitsin

7 Aralık 2023 06:02 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 06:02

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ömür boyu nafaka zulmüne karşı yükselen tepkiler üzerine başlatılan yasal düzenleme çalışmaları devam ederken, önceki gün yaşanan vicdanları kanatan bir olay, durumun vehameteni ve aciliyetini bir kere daha gözler önüne serdi.

Bursa İnegöl’de 81 yaşındaki Zülfü Şirin, Avustralya’da yaşayan ve 20 sene evvel boşandığı eski eşine yollamayı unuttuğu nafaka borcu yüzünden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma eşliğinde gözyaşları içinde cezaevine sevk edilen Şirin’in görüntüleri yürekleri dağlarken, Erkekleri Koruma Derneği devreye girerek Zülfü Dede’nin dramına son verdi. “Nafaka hükümlerine uymama” suçundan tutuklanan Şirin’in 5 bin 700 lira olan nafaka borcunun Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler tarafından ödenmesi üzerine serbest kaldı.

"CİNSİYETİN ADALETİ OLMAZ"

EKD Başkanı İnceler 81 yaşındaki bir insanın cezaevinde kalmasına gönüllerinin el vermeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Amcamız cezaevinden çıktıktan sonra da benimle telefonda görüştü. Kendisi çok heyecanlıydı, çok mutluydu. Onun bana vermiş olduğu huzuru hayatım boyunca almadım diyebilirim. Bu da umarım bir farkındalığa sebep olur. 81 yaşındaki bir adamın, bir amcanın, bir dedenin nafakayı ödemedi diye cezaevine düşmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu nafaka meselesi tamamen düzenlenmeli. Bunu yetkililer, hukukçular tartışmalı, doğru neyse yapılmalı. Biz kadınlarımızın da yanındayız, erkeklerimizin de yanındayız. Kimseyi ayırmıyoruz, kayırmıyoruz. Biz eşitlikten yanayız. Biz hiç kimsenin düşmanı değiliz. Ben kadınların da, erkeklerin de eşit olmasını istiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum, kadın erkek her zaman eşit diyoruz. Lütfen eşitmiş gibi davranalım. Çünkü cinsiyetin adaleti olmaz."

"CİNAYETLERİN BAŞLANGIÇ SEBEPLERİ NAFAKALAR"

Cezaevine girerken üzüntüden, çıkarken de sevinçten gözyaşı döken Zülfü Şirin, yaşadığı trajediyi şöyle anlattı: "Bir elektrik düğmesini kapattım; oğlumdan hem dayak yedim hem küfür yedim. Ailem beni kapının önüne koydu.

Türkiye’ye geldim, beni burada da rahat bırakmadılar. Köyde evim var. Beni oraya da sokmadılar. Erkek kardeşi beni tehdit ve küfretti, telefonla arayıp ‘Seni öldürüp denize atacağız’ dedi. Sonrasında benden şikâyetçi oldu. Beni nafaka ödemediğim için mahkemeye çıkardılar. Oysa ben nafakayı ödemiştim, yanlışlıkla başka hesaba göndermişim. Beni mahkemeye çıkarıp tutukladılar. Üzülmedim ama bu yaştan sonra çekilecek gibi değil cezaevi. Hapishanenin en yaşlısı bendim."

Cezaevindeyken bir çok milletvekilinin arayıp moral verdiğini anlatan Şirin “Eşimle 45 sene evli kaldım, hâlâ da evliyiz ama ayrıyız” dedi. Türkiye’de kanunlarda yanlışlar olduğunu ifade eden Şirin “İnşallah düzeltirler. Bu nafaka davaları cinayetlerin başlangıç sebebleri. Çoğunlukla cinayetler bunlardan çıkıyor. Ne olur devletimiz bu konularla ilgilensin. Vatandaşlarımız niye mağdur olsun” şeklinde konuştu.