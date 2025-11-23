Bu köy adeta İstanbul'un Trabzon şubesi... İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan İshaklı Mahallesi, Trabzon’dan gelen göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölge olarak dikkat çekiyor. Mahalle, sokak lambalarından evlerin cephelerine kadar neredeyse her yerin bordo-mavi tonlarına boyanmasıyla adeta Trabzonspor aşkını gözler önüne seriyor. Burada yaşayanlar çoğunlukla hayvancılıkla geçimini sağlıyor.

KÖYÜN TEK GİRİŞ VE ÇIKIŞI VAR İshaklı'nın tek giriş ve çıkışı, köy tabelasından sadece birkaç metre ilerde, Trabzonspor bayraklarıyla süslenmiş iki taş direğin arasından geçiyor. Mahalleye adım atanlar, cami vitraylarından bahçe süs havuzlarına, kaldırımlardan çit ve duvarlara, bazı evlerin dış cephelerinden köy kahvesi sandalyelerine, hatta köy ilkokuluna kadar her şeyin bordo-mavi olduğunu fark ediyor. Sokak lambaları da bu renkte yanıyor ve mahalleye ayrı bir canlılık katıyor.

KARADENİZ DİZİLERİNE AYRI BİR İLGİ VAR Mahallede birçok yerde Trabzonspor bayrakları dalgalanıyor. Derbi günlerinde köy kahvesi, maç heyecanını birlikte yaşamak isteyenlerle dolup taşıyor; deplasmanlara hep birlikte gidiliyor. Hatta Karadeniz'de çekilen diziler, İshaklı sakinleri için öyle bir ilgiyle izleniyor ki, dizilerin yayınlandığı akşam sokaklar adeta boşalıyor.

TRABZON SEVGİSİ NEREDEN GELİYOR? İshaklı'nın Trabzon sevgisi, mahallenin 1950'li yıllarda Trabzon'dan gelen aileler tarafından kurulmuş olmasına ve nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının Trabzonlu olmasına dayanıyor. Mahallede yaklaşık 500 hane bulunuyor ve nüfusa kayıtlı 1500 kişinin çoğu hayvancılıkla uğraşıyor. Sütlerini İstanbul'un farklı ilçelerine satan köylüler, bahçelerinde Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi lahana yetiştiriyor.

"TRABZON'UN İSTANBUL ŞUBESİ" İshaklı sakinlerinden Kevser Eraydın, köyün her yerinin bordo-mavi olmasının, tüm mahallenin Trabzonlu olmasından kaynaklandığını söyledi. Eraydın, "Işıklar bile bordo-mavi. Kendimizi Trabzon'da gibi hissediyoruz. Eşim de Trabzonspor tutkunu. Formalarımız, atkılarımız, kaşkollarımız hep bordo-mavi. Burası adeta Trabzon'un İstanbul şubesi" dedi.

GEÇİM HAYVANCILIKLA SAĞLANIYOR Hayvancılıkla geçimini sağlayan Cafer Şimşek ise İshaklı'nın küçük bir Karadeniz köyü gibi olduğunu ifade etti. Şehir merkezine sadece 15 dakikada ulaşabildiklerini belirten Şimşek, "Şehirde yaşamak çok zor. Trafik, kalabalık… Arada uğruyoruz ama burada yaşamak rahat. Yeşillik, huzur var. Burada yaşadığımıza şükrediyoruz" ifadelerini kullandı.

"MAHALLEDE FENERBAHÇELİ YOK" Yusuf Balta da İshaklı'nın doğasının ve insanlarının, Trabzon'u aratmadığını vurguladı. "Biz doğma büyüme Trabzonluyuz, kanımız, rengimiz, suyumuz Trabzon" diyen Balta, şu sözleri sarf etti: "Şu anda televizyonda 'Taşacak Bu Deniz' dizisini izliyoruz; bize Trabzon'u yaşatıyor. Mahallede birkaç Beşiktaşlı ve Galatasaraylı var, onlar da Erzurumlu. Fenerbahçeli yok. Maçlarda dışarıdan izlemeye gelenler oluyor ama Fenerbahçe veya Galatasaray gol attığında coşku yaşayamasalar da heyecanlanıyorlar."

