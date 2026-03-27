Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırlayan ve samimi mesajlar veren Bülent Arınç, umreye gitti. Eşiyle fotoğrafını paylaşan Arınç'a yorum yağdı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ailesiyle birlikte umreye gitti. Eşiyle birlikte Kabe'de çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Arınç, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

DUA YAZARAK PAYLAŞTI

Söz konusu paylaşımda da "Lebbeyk Allâhümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke leke" ifadeleri yer aldı.

(Hac ve umre ibadetleri sırasında ihrama girildikten sonra sıkça okunan ve Telbiye duası olarak bilinen dua.)

ÖZGÜR ÖZEL'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Arınç umre ziyareti öncesi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya gelmesiyle gündeme gelmişti. Arınç'ın Özel'le samimi diyaloğu bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu.

Arınç, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Özel ile hemşehri olduklarını ve Manisa ile ilgili konuları zaman zaman görüştüklerini anlatmıştı.

