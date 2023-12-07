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    • Haberler > Gündem > Bülent Turan: Ülkemizde hiçbir sokakta devlet otoritesinden başka güç istemiyoruz

    Bülent Turan: Ülkemizde hiçbir sokakta devlet otoritesinden başka güç istemiyoruz

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Bülent Turan: Ülkemizde hiçbir sokakta devlet otoritesinden başka güç istemiyoruz
    Terör, Operasyon

    İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ülkemizde hiçbir sokakta devlet otoritesinden başka güç istemiyoruz. Mafyavari çalışmalar, organize suç örgütleri... Göreceksiniz, hiçbirisi kalmayacak" dedi.

    Suç örgütlerine operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Trabzon'da katıldığı bir programda, suç örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Son 180 günde 593 operasyon yaptık. Bunun içerisinde 193 suç örgütü yok edildi. Hiçbirisi kalmayıncaya kadar bu çalışmaya devam edeceğiz."Yanlış yapan kim varsa omuz omuza yok etmek bizim görevimiz" dedi. Turan, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatarak "Bu millet en iyi kararı verecektir ve göreceksiniz istikrarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

    "HİÇBİR SOKAKTA DEVLET OTORİTESİNDEN BAŞKA GÜÇ İSTEMİYORUZ"

    İçişleri Bakanlığı’nın 600 binlik büyük bir aile olduğunu belirten Turan, 7 gün 24 saat, 365 gün anlayışıyla mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti. Son terörist yok oluncaya kadar azimle, kararlılıkla yola devam edeceklerini vurgulayan Turan şöyle devam etti:

    "Bugün Başkanımızla, Valimizle, Maçka'ya gittik. Eren Bülbül kardeşimizin mezarını ve annesini ziyaret ettik. 15 yaşında nasıl kahraman olduğunu orada bir daha gördük. Çok bedeller ödedik ama ülkemizin birliği, dirliği, bayrağımızın gönderdeki hali hiç tartışılmadı. O bedellere rağmen diyorum yürümeye devam edeceğiz inşallah. Aynı şekilde ülkemizde hiçbir sokakta devlet otoritesinden başka güç istemiyoruz. Mafyavari çalışmalar, organize suç örgütleri, göreceksiniz hiçbirisi kalmayacak çünkü bu ülkeyi anayasal sistemde temsil eden devletimiz var, valimiz, kaymakamımız var." 

    "YANLIŞ YAPAN KİM VARSA YOK ETMEK GÖREVİMİZ" 

    Bir diğer önemli konunun da uyuşturucu ile mücadele olduğunu aktaran Turan, "Gençlerimizi bu illetten korumakta kararlıyız. Ne olur bu konuda muhtarlarımız bize omuz versinler" şeklinde konuştu. Turan, bu kapsamda da ihbar hatlarının kullanılmasının önemli olduğuna işaret ederek "Yanlış yapan kim varsa omuz omuza yok etmek bizim görevimiz. Uyuşturucuya asla göz açtırmayacağız" ifadesini kullandı.

    Yasa dışı göçmen meselesinde de büyük mesafe alındığını vurgulayan Turan, Türkiye'nin çevresinde yaşanan olaylara dikkati çekti.

    “HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ ASLA YOK”

    Turan, Kuzeyde Rusya-Ukrayna krizinin yaşandığını anımsatarak, "Aşağıya güneyimize bakın, otoritesi adeta yok olan iki tane önemli devlet. Tam ortasında Türkiye var. Zayıf olamayız, ihmal edemeyiz. Hata yapma lüksümüz asla yok, güçlü olmak zorundayız. Bizim bazı ülkeler gibi sayısız, limitsiz petrolümüz yok. Bitmez tükenmez kaynaklarımız yok. Bizim en büyük kaynağımız 85 milyonun omuz omza yol yürümesi. Partimiz farklı olabilir, anlayışımız farklı olabilir, memleketimiz, dilimiz dinimiz, mezhebimiz farkı olabilir ama ortak paydamız işte bu bayraktır, bu devlettir. Sahip çıkacağız, omuz omuza yürüyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

    “DÜŞER KALKARIZ AMA BU DEVLETİN GÖLGESİNDE BERABER YÜRÜRÜZ”

    İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına değinen Turan, "Böyle bir dünyada güçlü olmaktan başka yolumuz yok. Muhtarıyla, Valisiyle, Cumhurbaşkanıyla beraber yol yürümekten başka yolumuz yok. Çünkü biz aynı toprağın kokusuyla, aynı denizin dalgasıyla büyüdük. Bizler gidecek başka yeri olmayan, yürüyecek başka yeri olmayan insanlarız. Düşeriz kalkarız ama bu ülkede bu devletin gölgesinde beraber yol yürürüz" diye konuştu.

     
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