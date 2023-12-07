Bülent Turan: Ülkemizde hiçbir sokakta devlet otoritesinden başka güç istemiyoruz

Suç örgütlerine operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Trabzon'da katıldığı bir programda, suç örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Son 180 günde 593 operasyon yaptık. Bunun içerisinde 193 suç örgütü yok edildi. Hiçbirisi kalmayıncaya kadar bu çalışmaya devam edeceğiz."Yanlış yapan kim varsa omuz omuza yok etmek bizim görevimiz" dedi. Turan, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatarak "Bu millet en iyi kararı verecektir ve göreceksiniz istikrarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"HİÇBİR SOKAKTA DEVLET OTORİTESİNDEN BAŞKA GÜÇ İSTEMİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı’nın 600 binlik büyük bir aile olduğunu belirten Turan, 7 gün 24 saat, 365 gün anlayışıyla mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti. Son terörist yok oluncaya kadar azimle, kararlılıkla yola devam edeceklerini vurgulayan Turan şöyle devam etti: