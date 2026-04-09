Bursa Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’ ve ‘örgüt’ soruşturmasında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine Başkan Vekili seçimi öncesinde tansiyon yükseldi. Polis meclis üyeleri haricinde kimsenin içeriye girmesine izin vermedi. Belediye binasına girmek isteyen 200 kişilik CHP'li grup bariyerleri aşıp camları kırarak içeri girdi, arbede yaşandı.

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturmada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine bugün Başkan Vekili seçilecek.

BELEDİYE BİNASINDA ARBEDE

Seçim öncesi belediye binasında arbede yaşandı. Polis yoğun güvenlik tedbiri alırken, meclis üyeleri haricinde kimsenin içeriye girmesine izin verilmedi. 200 kişilik CHP'li grup bariyerleri aşıp camları kırarak belediye binasına girdi, polis içeri girenlere müdahale etti.

BARİYERLER KURULDU

Seçim öncesi belediye binası çevresinde olağanüstü güvenlik tedbirleri alınırken, çevik kuvvet bariyer kurdu, tomalar hazır bekledi. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Tarım Aş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız polislere tepki gösterdi. Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin adayı Şahin Biba'nın başkanvekili seçilmesi bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturmada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN İTİRAZ

Bozbey, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrolle serbest bırakılan 33 şüpheliden 5'inin serbest bırakılmasına itiraz etti. Bunun üzerine Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı Naci K, iş insanı Yusuf B. ve Ferhat B. ile mimarlık ofisi sahibi İldam Aydın B'nin tutuklanmasına karar verildi.

Ayrıca "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şemsi O'nun bu soruşturmadan da tutuklanması kararlaştırıldı. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Yurt dışında bulunan Ş.G. ve T.K'nin de yakalanması için çalışmaları başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası