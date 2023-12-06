BURSA DEPREM Mİ OLDU? 6 Aralık 2023 az önce deprem mi oldu? İstanbul'da hissedildi

Bursa depremi mi oldu? Bursa'da bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlara göre, deprem bildirim uygulaması üzerinden yine depremin olacağına ilişkin bildirim geldi. Peki Bursa deprem mi oldu? İşte 6 Aralık 2023 AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

BURSA DEPREM Mİ OLDU?

Evet. Bursa'da dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin merkez üssünün yine Gemlik olduğu aktarılıyor. Revize geldiği taktirde haberimizi güncelleyeceğiz. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü göz önüne alındığında artçı sarsıntılarından biri olduğu söylenebilir.