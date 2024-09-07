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Bursa Kestel'de minibüsün dereye uçtuğu anların görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa Kestel&#039;de minibüsün dereye uçtuğu anların görüntüsü ortaya çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da şoförün kontrolünden çıkan bir minibüs önce sağındaki bariyerlere vurdu ardından karşı yola geçerek dereye uçtu. Kazada yalanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkıp dereye uçan minibüsün son görüntüsü ortaya çıktı. Dereye düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa Kestel'de minibüsün dereye uçtuğu anların görüntüsü ortaya çıktı - 1. Resim

MİNİBÜS MANDIRAS DERESİ'NE UÇTU

Kaza, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çataltepe Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf A. idaresindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi’ne uçtu.

Bursa Kestel'de minibüsün dereye uçtuğu anların görüntüsü ortaya çıktı - 2. Resim

Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı bekleyen Yusuf A.’yı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı.

Bursa Kestel'de minibüsün dereye uçtuğu anların görüntüsü ortaya çıktı - 3. Resim

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaralı Yusuf A.’ya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Öte yandan minibüsün dereye uçma anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa Kestel'de minibüsün dereye uçtuğu anların görüntüsü ortaya çıktı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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