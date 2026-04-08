Bursa’da kayıp ihbarında bulunduğu eşini 15 parçaya ayırarak, çöp konteynerlerine attığını itiraf eden Adalet Uzunoğlu, polisle birlikte olay yerinde keşif yaptı. Uzunoğlu, eşinin cansız bedeninin parçalarını hangi konteynerlere attığını tek tek gösterdi. İşte kan donduran olayının yeni detayları…

Bursa'da kayıp olarak aranan emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu’nun cansız bedeninin eşi Adalet Uzunoğlu tarafından satır ve bıçakla 15 parçaya ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Eşini merdivenlerde hareketsiz bulduğunu, ölümden sorumlu tutulmamak için parçalara ayırıp, çöp konteynerine attığını itiraf eden yaşlı kadının 15 parçanın 15'ini de ayrı konteynerlere koyduğu belirlendi.

SUÇ ALETİ BIÇAK VE SATIR

İddiaya göre Adalet Uzunoğlu eşini öldürüp cesedi yok etmek için evde bulunan satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdı. Eşine ait uzuvları çöp poşetlerine koyan yaşlı kadın aynı sokak üzerindeki çöp konteynerlerine parçaları tek tek attı. Eve geri dönen Adalet Uzunoğlu evin banyo, mutfak ve hol kısmındaki kan izleri ile suç aleti bıçak ve satırı silip temizledi.

EMNİYETTE NE SÖYLEDİ?

Kan donduran olaydan iki gün sonra da polis merkezine giderek eşinin kayıp olduğunu bildirdi. Uzunoğlu, gece kapı zillerinin çaldığını, eşinin kapıya bakmak için aşağıya indiğini, yukarıya çıkmadığını, kapının önünde bekleyen bir aracında hızlıca ayrıldığını söyledi.

CESET PARÇALARI BULUNAMADI

Polis ve Cumhuriyet Savcısı tarafından eşini öldüren kadına keşif yaptırıldı. Adalet Uzunoğlu eşinin parçalanmış uzuvlarını attığı 15 ayrı çöp konteynerini tek tek gösterdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Aramalarda çöp konteynerlerinde ceset parçalarına ise ulaşılamadı.

NELER OLMUŞTU?

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Selamet Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Adalet Uzunoğlu 28 Ocak tarihinde 77 yaşındaki emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu’ndan haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.

Emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu

EVDE KAN İZLERİ

Kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan polis ekipleri, detaylı inceleme yapmak üzere eve gitti. Evde yapılan kontrollerde kayıp Ali Fuat Uzunoğlu’na ait cep telefonu, kimlik ve cüzdan bulunurken, evin çeşitli noktalarında kan izlerine rastlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun şüpheli bulunması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde prizlerde, lavaboda ve evde bulunan kesici aletlerde kan izleri tespit edildi. Ayrıca evin farklı noktalarında biyolojik doku parçalarına da ulaşıldı.

Ali Fuat Uzunoğlu’nun eşi Adalet Uzunoğlu

KESİCİ ALETTE PARMAK İZİ

Toplanan deliller kriminal incelemeye gönderilirken, kan ve doku örneklerinin kayıp olarak aranan Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi. Evde bulunan kesici aletlerdeki parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

CESEDİ PARÇALADIĞINI İTİRAF ETTİ

Kriminal raporların ardından Adalet Uzunoğlu ile birlikte 2 oğlu ve bir yakını gözaltına alındı. Adalet Uzunoğlu ifadesinde eşini merdivenlerde hareketsiz halde bulduğunu, ölümden sorumlu tutulmaktan korktuğu için cesedi parçaladığını itiraf etti.

Uzunoğlu ifadesinde, cesedi satır ve bıçakla parçalara ayırdıktan sonra mahalledeki farklı çöp konteynerlerine attığını söyledi.

TUTUKLANDI

Adalet Uzunoğlu, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltına alınan 2 oğlu ve kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

