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    • Bursa'da indirim izdihamı! Kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi

    Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bir sokak trafiğe kapatılırken, açılışa özel kampanyadan yararlanmak isteyen kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi. Yüzlerce kişilik açılış izdihamı kameralara yansıdı. Baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybettiler.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bursa, İndirim, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’da merkez Yıldırım ilçesinde bir zücaciye mağazası açılışa özel kampanya yaptı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler saatler öncesinden kuyruğa girdi. Bir sokağın dolup taştığı açılışta kalabalık nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı açılışta vatandaşlar zaman zaman gergin anlar yaşadı. Açılış saatinin gelmesi ile birlikte mağazaya akın eden kadınlar birbirlerini iterken bazıları ise izdihamdan dolayı yere düştü. Kalabalık arasında kaybolan 15 yaşındaki bir kız çocuğu ise gözyaşları içerisinde yaklaşık yarım saat boyunca ailesinin kendisine ulaşmasını bekledi. Alışveriş sonrası kızının yanında olmadığını fark eden anne ise kapıda bekleyen kızına kavuştu.

    Bursa'da indirim izdihamı! Kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi

    "GENELLİKLE AÇILIŞLARIMIZ BU ŞEKİLDE GEÇER" 

    Açılışta oluşacak yoğun kalabalığı beklediklerini söyleyen mağaza sahibi Bekir Yetişen, “Çok yoğun bir şekilde halkımızın ilgi alakasını gördük. Vatandaşlarımızın katılımlarından memnunuz. Fiyatlarımızı düşük tutarak müşteri devamlılığını sağlamak istiyoruz. Kalabalığın bu boyutlara ulaşacağını bekliyorduk. Genellikle açılışlarımız bu şekilde geçer. Bu seferki açılışımızda güvenliği arttırarak müşterilerimizin mağdur olmasının önüne geçtik” dedi.

    Bursa'da indirim izdihamı! Kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi

    Bursa'da indirim izdihamı! Kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdiß

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bursaİndirim
    Haberler > Gündem > Bursa'da indirim izdihamı! Kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi
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