Bursa'da kaybolan adamdan 2 gündür haber alınamıyordu! Cesedi traktörün altında çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, devrilen traktörünün altında ölü bulundu.

Orhangazi Ortaköy Mahallesi'nde ikamet eden 45 yaşındaki Muharrem Akyol, 2 gün önce dağda beslediği hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldı.

2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Akyol'un aradan 2 gün geçmesine rağmen eve geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.

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Jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede yapılan arama çalışmalarında Akyol'un traktörünün Yalova'nın Elmalık köyü yakınlarında devrildiği, cesedin ise traktörün altında olduğu belirlendi.

Akyol'un cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.