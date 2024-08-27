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Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darbeden kişinin görüntüleri güvenlik kamerasında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da aracıyla seyir halindeyken sevgilisiyle tartışan genç, aracından inerek şiddete başvurdu. Sevgilisini sokak ortasında dakikalarca darbeden kişinin görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da bir genç, aracında tartışmaya başladığı sevgilisini evinin önünde acımasızca darbetti. O anlar çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansırken; olaydan sonra Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan genç adam adliyeye sevk edildi

Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darbeden kişinin görüntüleri güvenlik kamerasında - 1. Resim

SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA DARBETTİ

Olay, önceki gece saat 04.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde toplu konutlarda meydana geldi. İddiaya göre, sevgili oldukları öne sürülen S.B. ile H.K. çifti henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken S.B. otomobili ile kız arkadaşı olan H.K.'yı evinin önüne getirdi.

Burada tartışma daha da büyürken S.B. otomobilden inerek sevgilisi H.K.'yi darbetmeye başladı. Şiddete maruz kalan H.K., kendisini savunmak amacıyla telefonunu S.B.'nin yüzüne telefonunu fırlattı. Bir süre boyunca darbedilen H.K., soluğu Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde aldı.

Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darbeden kişinin görüntüleri güvenlik kamerasında - 2. Resim

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli S.B. geceyi emniyette geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin sevgilisini darbetme anı çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darbeden kişinin görüntüleri güvenlik kamerasında - 3. Resim

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Görgü tanıkları, "Dün gece istemediğimiz görüntülere şahit olduk. Bir çift araç içinde kavga etmeye başladı. Ardından olaylar dışarıya yansıdı. O sırada güvenlik kameraları kayıttaydı. Görmek istemediğimiz görüntülere şahit olduk. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bundan sonraki süreç savcılıkta." dedi.

Bursa'da sevgilisini sokak ortasında darbeden kişinin görüntüleri güvenlik kamerasında - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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