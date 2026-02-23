Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sağanak sonrası taşan Ulubat Gölü taştı. Akçalar Mahallesi’nde onlarca tiny house ve hobi evini sular altında bıraktı. Yolların kapandığı bölgede taşkının boyutu havadan görüntülendi.

Bursa'da sağanak sonrası Ulubat Gölü'nün su seviyesi 10 metre yükselerek taştı. Göl suları çevredeki yerleşim alanlarına kadar ulaşırken, Akçalar Mahallesi'nde çok sayıda tiny house ve hobi evi sular altında kaldı, çok sayıda yol ulaşıma kapandı.



Bursa'da tüyler ürperten manzara! Evler suda yüzüyor...

EVLER YARIYA KADAR SU İÇİNDE KALDI

Taşkın nedeniyle mahallede günlük hayat olumsuz etkilenirken, göl kıyısına yakın bölgelerde bulunan tatil amaçlı özel bungalovların etrafı tamamen suyla çevrildi.

Çiftçilerin ekili arazileri ile birlikte mahalle içindeki bazı bağlantı yollarının da sular altında kalması, ulaşımda aksamalara yol açtı.



Bölgede oluşan taşkın dron ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara gölün ne denli geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.

