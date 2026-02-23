ABD ile İran arasındaki gerilim petrol fiyatlarını vurdu. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle bu gece akaryakıta büyük bir zam geliyor. İşte detaylar...

Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi petrol fiyatlarını yukarı çekti. ABD ile İran arasındaki gerilim ile brent petrolün varil fiyatı 70 doları aştı.

ABD ile İran arasında olası bir çatışmanın küresel petrol ticaretinin 3'te 1'inin gerçekleştiği ve İran'ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatını durma noktasına getirebilir. Bu gelişme nedeniyle petrol fiyatları artarken, akaryakıta da dev bir zam göründü.

MOTORİNE BÜYÜK ZAM

Petrol fiyatının son 7 ayın zirvesine çıkmasının ardından bu gece yarısı motorinde büyük bir artış olacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litresi bu gece yarısı 2 lira 40 kuruş artacak.

Petrol yükseldi, akaryakıta dev zam geliyor! Tabela bu gece değişecek



MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi büyükşehirlerde 60 lirayı aşacak. Motorinin litresi bazı şehirlerde 63 lira seviyesine kadar çıkacak.

23 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 57.17 57.89 30.29 İstanbul Anadolu 57.00 57.74 29.69 Ankara 58.10 59.02 30.17 İzmir 58.37 59.30 30.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

