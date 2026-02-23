Meriç Nehri’nde felaket nöbeti! Debi kritik eşikte, 4 ilden ekip geldi
Yaklaşık 2 hafta önce sağanak sonrası taşkın meydana gelen Meriç Nehri’nde kırmızı alarm verildi. Muhtemel bir taşkına karşı kriz masası oluşturuldu, bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çağrıldı. Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya gibi illerden kente gelen ekipler nöbete başladı.
- Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri yükselerek Meriç Nehri'nde "kırmızı alarm" verildi.
- Yükselen sular nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı ve bazı turistik tesisler ile araziler sular altında kaldı.
- Edirne Valisi başkanlığında muhtemel taşkın riskine karşı bir kriz masası oluşturuldu.
- Yalova, Bursa, Tekirdağ ve Sakarya gibi çevre illerden çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.
- Meriç Nehri'nin debisi kritik seviyeye yakın seyrederken, yükselişin bölgesel yağışlar ve Bulgaristan'dan kontrollü su salınımından kaynaklandığı belirtildi.
Edirne’de etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında bölgede bulunan Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinin artması sonucu taşkın meydana gelmiş, tarım arazileri ve bazı köy yolları sular altında kalmıştı.
KIRMIZI ALARM!
İki hafta önce meydana gelen taşkının etkisi sürmeye devam ederken, Meriç Nehri’nde kırmızı alarm verildi. Su hacmi nedeniyle nehre katılan Tunca Nehri geri tepmeye, kent merkezinde de yükselmeye başladı.
KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Nehrin yükselmesi nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı, bölgedeki turistik tesislerle araziler sular altında kaldı.
KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Meriç Nehri'nde de debinin yükselmesiyle birlikte, yerleşim alanlarına suyun yayılmasını seddeler önledi. Kritik seviyeye kısmen yakın akan Meriç Nehri’nde muhtemel taşkın için Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında oluşturulan kriz masasında alınan karar gereği bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çağrıldı.
4 İLDEN EKİP GELDİ
Öte yandan Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya gibi illerden kente gelen ekipler, görev yerlerinde beklemeye başladı.
NEHİR KRİTİK SEVİYEDE
Debisi, 1431 metreküp/saniye olarak ölçülen Meriç Nehri'nde nöbet devam ediyor. Nehirde yazlık ve kışlık seddeleri suyun aşması için kritik seviyenin 2 bin 200 metreküp/saniye olduğu belirtildi.
TAŞKIN MEYDANA GELMİŞTİ
Bölgesel yağışlar ve Bulgaristan'ın enerji üretimi yaptığı barajlardan kontrollü su salması nedeniyle bir aydır yükseliş eğilimindeki Tunca ve Meriç nehirleri iki hafta önce kısa süreli taşkın yapması sonrası yatağına dönmüştü.
Geçen hafta başında ise Tunca, özellikle yatağına yakın köylerdeki tarım arazileri ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'ndaki taşkını sonrası Meriç'e katıldığı Kirişhane bölgesinde de taşkın yaptı.