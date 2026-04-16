Trump duyurdu! İsrail ve Lübnan liderleri 34 yıl sonra bir araya gelecek
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İsrail ve Lübnan liderlerinin 34 yıl sonra bir araya geleceğini belirterek yarın görüşeceklerini ifade etti.
- Görüşmeler ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilmiştir.
- ABD Başkanı Donald Trump, iki liderin yaklaşık 34 yıl sonra görüşeceklerini ve nefes alma alanı oluşturmaya çalıştıklarını belirtmiştir.
- İsrail ordusu 2 Mart'ta Lübnan'dan füze atıldığı gerekçesiyle Lübnan'a hava saldırıları başlatmış ve kara işgalini genişletme kararı almıştır.
- Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 2.089 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmiştir.
- Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştır.
ABD arabuluculuğunda, Lübnan ile İsrail arasında ateşkes görüşmeleri ve müzakere süreci 14 Nisan'da başlamıştı.
Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildiği ifade edilen görüşme, iki ülke arasında 30 yıl sonra ilk doğrudan temas olarak kayıtlara geçmişti.
Lübnan'da İsrail işgali genişliyor: Bir günde 200 saldırı
TRUMP'TAN AÇIKLAMA: 34 YIL SONRA BİR İLK
ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İsrail ve Lübnan liderlerinin yarın görüşeceğini belirten Trump, bu zirvenin 34 yıl sonra bir ilk olacağını vurguladı.
Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail ve Lübnan arasında biraz nefes alma alanı oluşturmaya çalışıyoruz. İki liderin görüşmesinin üzerinden çok uzun zaman geçti, yaklaşık 34 yıl. Yarın görüşecekler. Harika!"
İsrail'in Lübnan'daki katliamı sürüyor: Yaralı bir şahıs dronla öldürüldü, o anlar kamerada
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.