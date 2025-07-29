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Bursa'da yangına karşı jantlı direniş! Tekeri patladı ama pes etmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da yangına karşı jantlı direniş! Tekeri patladı ama pes etmedi
Yangın, Bursa, Harmancık, Orman Yangını, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınında, tekerleği patlayan römorkuyla jant üzerinde su taşıyan çiftçi, fedakarlığıyla dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntü, halkın dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde günler önce çıkan ve söndürme çalışmaları hala devam eden orman yangını, büyük özveri ve fedakarlıklara sahne oldu. 

Orman ekipleri ve itfaiye ekiplerinin büyük çabasının yanı sıra vatandaşlar da çalışmalara katılıyor. Bu süreçte römorku ile bölgeye su taşımaya çalışan çiftçiler de dikkatlerden kaçmadı.

YANGINA JANT ÜZERİNDE GİTTİ

Römorkunun arkasında 'Balıkesir' yazan bir çiftçinin tekerleğinin patlamış olmasına rağmen jant üzerine yangına su taşıdığı o anlar ise "Türk Halkı'nın müthiş dayanışması" başlığıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Jant üzerine yangına yolculuk görüntüleri, binlerce destek yorumunu da beraberinde getirdi.

Bursa'da yangına karşı jantlı direniş! Tekeri patladı ama pes etmedi - 1. Resim

"ORMANLAR DAHA ÖNEMLİ VE DEĞERLİ"

Öte yandan su alma noktasında jant üzerinde giden çiftçi ile kendisini uyaran arkadaşları arasındaki diyalog da izleyenleri duygulandırdı.

Jant üzerinde giden çiftçi, "Ne yapayım yangın var. Ormanlar daha önemli ve değerli" diyerek gönülleri fethetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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