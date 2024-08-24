Bursa'daki krom maden tesisin çıkan yangın dehşet saçtı

Bursa'daki bir krom madeni tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Bölgeye akın eden itfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde faaliyet gösteren krom maden tesisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ekipler alevlerin ormana sıçramaması için ayrıca önlem aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 18 araç yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, Harmancık ilçesinde Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CVK Madenciliğe ait krom madeninin idari binasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Yangının hızlıca büyümesinden kaynaklı alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Krom madeninde yanıcı ve patlayıcı maddeler ekiplerin işini zorlaştırdı. Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli ve Bursa'daki gruplardan 10 itfaiye, 6 orman ve 1 Buski aracının müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.