Bursa'daki yeni fay hattıyla ilgili ürküten açıklama! 'Büyük İstanbul depremi yaklaştı'

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin son zamanlarda en önemli gündem maddelerinden birisi olan olası Marmara ve İstanbul depremine ilişkin konuştu. Bursa'da keşfedilen 95 kilometrelik yeni fay hattıyla ilgili detayları açıklayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu fayın büyük depremler üretebileceğini, beklenen Marmara depreminin ise 100 yıl beklemeyeceğini söyledi.

Beklenen Marmara ve büyük İstanbul depremi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin yeniden gündemine girdi. Olası Marmara depremine ilişkin peş peşe gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir canlı yayında birçok kişinin endişeyle beklediği büyük Marmara depremi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bursa'da keşfedilen 95 kilometrelik yeni fay hattıyla ilgili detayları da paylaşan Prof. Dr. Ersoy, 6 Şubat depremlerinde etkilenen 11 ilde yeni deprem riskleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Marmara'yı ilgilendiren deprem tehlikesi Kuzey Anadolu Fay hattından kaynaklanıyor. İşte Bingöl Karlıova’dan başlayıp giden ve 1500 km uzunluğunda. İzmit Körfezi’nden Marmara Denizi’nin kuzeyinden Saroz Körfezi’ne kadar giden bir fay. Biz şimdiye kadar İstanbul ve çevresinin deprem tehlikesini hep bu kol için konuştuk. Ama Bolu'dan itibaren Kuzey Anadolu Fayı dallanıyor.

ÇANAKKALE VE BURSA'DA KRİTİK DEPREM RİSKİ VAR

Güneye doğru bir kolu daha var. Bakın şuradan siyah çizginin olduğu yerden göllerin olduğu yerden. Gemlik Körfezi’nden Kapıdağ Yarımadası’ndan Çanakkale’ye doğru gelen kollar var. Hatta şurada da üçüncü bir kol gibi bir kol daha şu gülerlerin hepsinin kenarında faylar var zaten. Nitekim biz Kuzey kolu konuşuyoruz ama güneyde de önemli depremler vardı.

Mesela 1953’te Yenice Gönen depremi vardı 7,2, hemen yanında Manyas Depremi vardı, biraz daha doğuda Sakarya’da 1967’de deprem oldu. Bu bize gösteriyor ki; biz kuzeyi konuşuyoruz ama güney kolda yani Çanakkale’nin Bursa’nın şu kısımdaki yaşayan ya da yerleşim alanlarındaki tüm yerlerin önemli bir deprem riski daha var.

BURSA'DA BULUNAN YENİ FAY HATTI

Biraz önce sizin bahsettiğiniz Bursa’da, Yenişehir'le Kayapa arasında 95 km uzunluğunda bir fay daha tespit edildi. Çalışmalar yapıldı, üç üniversite ve AFAD’la birlikte çalışarak keşfetti. Şimdi Türkiye’de AFAD ve üniversiteler iş birliğiyle 128 tane fay parçasının üzerinde yeni bir çalışma daha başladı. "Acaba bu depremlerin tekrarlanma aralıkları nedir", "ne sıklıkla deprem üretiyor” diye çalışma yapılıyor. Bu önemli bir çalışma çünkü tekrarlama aralıklarını bilmemiz demek; depremin yaklaşıp yaklaşmadığını öğrenmemiz demek."

MARMARA DEPREMİ YAKLAŞTI MI?

Prof. Dr. Ersoy, "Depremler sık sık tekrar ediyorsa o zaman artık o büyük İstanbul ya da büyük Marmara depremi yakınlaştı mı demek oluyor?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Evet, çünkü kuzey koldaki enerji gerilimi zaten doldu. Yani şu anda da olabilir, on yıllar içerisinde de olabilir. Ama 100 yıl beklemeyecek bir deprem. Bu depremin de 7 üzerinde olacağını defalarca söyledik zaten. Tabii bu başlık altında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de deprem beklenebilir. Mesela Ege bölgesinde. Tüm Ege bölgesinde yerleşim alanlarında deprem olabilir."

DEPREM BÖLGESİNDE YENİ DEPREM OLUR MU?

"6 Şubat depremi 11 ilde etkilemişti ama bu bölgede yeniden deprem olur mu?" sorusuna ise Prof. Dr. Ersoy'un cevabı şu şekilde oldu:

"Kişisel fikrim Hatay’dan Kahramanmaraş’a, Adıyaman'a doğru giden 300 km’lik hat boyunca büyük bir depremi uzun süre beklemiyorum. Ama Kahramanmaraş-Elbistan depreminin komşu alanları biraz riskli olabilir. Gerilim transfer olur. Mesela Malatya’da, Adana’nın kuzeyindeki fay zonlarında olabilir. Süre veremeyiz ama teknik olarak buraların enerjinin transfer olduğu yerler."