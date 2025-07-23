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Buyer Dağı bölgesinde kayıp alarmı! 9 kişilik aileye ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tunceli, Kayıp, Aile, Kurtarma, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli'de gezi amaçlı Buyer Dağı bölgesine çıkan 9 kişilik aileden bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aileye sağ salim ulaştı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dün öğle saatlerinde UMKE'ye ulaşan bir ihbar, ekipleri harekete geçirdi.

Alınan bilgilere göre; Buyer Dağı kırsalında bulunan Buyer Gölü'ne gezi amacıyla çıkan 9 kişilik bir aileden haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarına rağmen yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucu kayıp aile bireylerinin tamamına ulaşıldı. UMKE ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Aile, güvenli bir şekilde köylerine ulaştırıldı.

Buyer Dağı bölgesinde kayıp alarmı! 9 kişilik aileye ulaşıldı - 1. Resim

DOĞA GEZİLERİNDE HAZIRLIK ÇOK ÖNEMLİ

Olayın ardından açıklamada bulunan Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, doğa gezilerinin ruhsal sağlığa olumlu etkileri olduğunu ancak doğaya çıkarken hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Duran açıklamasında, doğa gezilerine çıkmadan önce yeterli miktarda su alınmasının hayati önem taşıdığını, susuzluğun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Buyer Dağı bölgesinde kayıp alarmı! 9 kişilik aileye ulaşıldı - 2. Resim

GEZİYE ÇIKARKEN NELER ALINMALI?

Dr. Duran, geziye çıkan vatandaşların yanlarında mutlaka yara bandı, antiseptik ve ağrı kesici gibi temel malzemeleri içeren bir ilk yardım çantası bulundurulması gerektiğini söyledi.

Dr. Duran ayrıca, güneş çarpmasına karşı korunmak için güneş koruyucu krem ve şapka kullanılması, böcek ısırıklarına karşı ise böcek kovucu sprey ya da kremlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlam bir ayakkabı ve mevsime uygun kıyafetler giyilmesinin önemine değinen Dr. Duran, arazi şartlarında güvenliği artıracağını, iletişim ve yön bulma açısından ise powerbank veya yedek pil, harita, pusula ya da GPS destekli cihazların mutlaka bulunması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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