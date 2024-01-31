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    • Buz kesen ilçede sarkıtların boyu 2 metreyi buldu: Tatvan değil artık 'Tatvantika'

    Yurdun doğusunda etkili olan kar yağışları yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğü Bitlis'in Tatvan ilçesinde buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu, vatandaşlar ise ilçenin ismini 'Tatvantika' olarak değiştirdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hava Sıcaklığı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dondurucu soğuklar nedeniyle sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, çatı ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı.

    Buz kesen ilçede sarkıtların boyu 2 metreyi buldu: Tatvan değil artık 'Tatvantika'

    2 METRELİK DEV SARKITLAR

    İlçede bir caminin çatılarında oluşan buz sarkıtları 2 metreyi bulurken, vatandaşlar ise çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarını düşürerek muhtemel yaralanmaların önüne geçmeye çalışıyor.

    Buz kesen ilçede sarkıtların boyu 2 metreyi buldu: Tatvan değil artık 'Tatvantika'

    Saçakların altından geçerken dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Berat Tüzün, “Tatvan’da günlerdir kar yağışı vardı. Saçakların altından geçerken tedirgin oluyoruz. Çatılarda biriken buz sarkıtlarını da olabildiğince temizlemeye çalışıyoruz” dedi.

    Dondurucu soğuklar eriyen karı buza çevirdiğini ve bu buzların tehlike arz ettiğini söyleyen Enver Başkan da, “İlçede son zamanlarda yağan kardan dolayı çatılarda buzlar oluştu. Bu buzlar tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız çatıların altından geçerken çok dikkatli olması gerekiyor” dedi.

    Buz kesen ilçede sarkıtların boyu 2 metreyi buldu: Tatvan değil artık 'Tatvantika'

    TATVAN GİTTİ 'TATVANTİKA' GELDİ

    Dondurucu soğuklardan etkilenen vatandaşlar ise ilçenin adını dünyanın en soğuk yerlerinden biri olan Antarktika'ya atıfta bulunarak 'Tatvantika' olarak değiştirdiklerini söyledi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Hava Sıcaklığı
    Haberler > Gündem > Buz kesen ilçede sarkıtların boyu 2 metreyi buldu: Tatvan değil artık 'Tatvantika'
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