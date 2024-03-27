Çakarlı konvoyla sokak sokak gezip oy isteyen muhtara ceza şoku! Ekipler harekete geçti

Pendik'te bir muhtar adayının çakarlı lüks araçlardan oluşan konvoy ile sokak sokak dolaşması sosyal medyanın gündemine oturdu. O görüntüler sonrası harekete geçen polis, lüks araç sahiplerine idari para cezası kesti ve araçlardaki tertibatı söktü.

Yerel seçimlere sayılı saatler kala Türkiye'nin dört bir yanından ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyanın gündemine oturan son görüntü ise İstanbul Pendik'te kaydedildi.

ÇAKARLAR USULSÜZ OLARAK EKLENMİŞ

Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir, 27 Mart tarihinde içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaparak sokak sokak dolaştı. Sosyal medyayı sallayan görüntüler üzerine harekete geçen polis, araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiğini tespit etti.

Ekipler söz konusu araçlardaki tertibatı söktü ve araç sahiplerine idari para cezası uygulandı. Öte yandan araç sahipleri hakkında “Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Pendik Kaymakamlığı tarafından yapılan paylaşımı alıntılayan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar lambalı) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullananlara asla taviz vermeyeceğiz."