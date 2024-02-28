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    • Haberler > Gündem > Marmara sise teslim! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma, Çanakkale Boğazı için kapanma kararı

    Marmara sise teslim! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma, Çanakkale Boğazı için kapanma kararı

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Çanakkale, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Marmara Bölgesi, meteorolojinin uyarılarının ardından sise teslim oldu. Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuş azaltma kararı alındı, yarın saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde sis etkili olmaya başladı.  Öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

    GEMİ GEÇİŞLERİ DURDU

    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

    Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

    SABİHA'DA DA UÇUŞLAR İPTAL

    Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi de (MADKOM) uçuş azaltma kararı aldı. Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sis nedeniyle MADKOM kararıyla uçuşlarda azaltmaya gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:

    "İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29.02.2024 tarihinde, saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
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