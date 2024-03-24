Candaş Tolga Işık korkunç olayı açıkladı! 'Rastgele insan bıçaklanıyor'

Gazeteci Candaş Tolga Işık, bir arkadaşının sokak ortasında durduk yere bıçaklandığını açıkladı. Işık, sosyal medya hesabından olayı anlattı ve isyan etti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından bir arkadaşının yaşadığı olayı anlattı. Işık, Erenköy'de bir arkadaşının güpegündüz arkasından bıçaklandığını söyledi ve isyan etti.

DURDUK YERE BIÇAKLADI

Işık paylaşımında "Erenköy'de müptezelin biri güpegündüz sokak ortasında durduk yere bir arkadaşımızı arkasından koşup bıçaklayıp yürüye yürüye uzaklaştı. İnanılır gibi değil çocuğun ne kimseyle bir mevzusu var ne husumeti, İstanbul'un göbeğinde rastgele insan bıçaklanıyor." ifadelerini kullandı.