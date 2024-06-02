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Çatı tamirine yardım etmek için gittiği arkadaşının evinde öldü! Otopsisi yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çatı tamirine yardım etmek için gittiği arkadaşının evinde öldü! Otopsisi yapılacak
Elazığ, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da yaşayan Ahmet Başak, çatısını tamir eden arkadaşına yardıma gitti. Tek katlı evinden çatısından düşerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki Ahmet Başak'ın cansız bedenine otopsi yapılacak.

Elazığ’da arkadaşına yardım etmek için giden Ahmet Başak, çatıdan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Cip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Başak (35), çatı tamiri için arkadaşının yardımına gitti. Başak, tek katlı evin çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

OTOPSİ YAPILACAK

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Başak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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