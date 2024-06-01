Çelik kasa hırsızlarına eş zamanlı operasyon! 11 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Haziran 2024 11:52 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 12:18 - Güncelleme:

Hırsızlık, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Operasyon, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul'da, 11 iş yerine girip hırsızlık yapan şahıslar emniyet güçlerince yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Aralarında kuyumcu dükkanlarının da olduğu iş yerlerinin çelik kasalarını da almışlardı.