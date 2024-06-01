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Çelik kasa hırsızlarına eş zamanlı operasyon! 11 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hırsızlık, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Operasyon, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da, 11 iş yerine girip hırsızlık yapan şahıslar emniyet güçlerince yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Aralarında kuyumcu dükkanlarının da olduğu iş yerlerinin çelik kasalarını da almışlardı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde aralarında kuyumcu ve takı satan dükkanların da bulunduğu 11 iş yerinden çelik kasaların çalınması gibi hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yapıldı.

Çelik kasa hırsızlarına eş zamanlı operasyon! 11 şüpheli yakalandı - 1. Resim

Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması gerçekleştiren ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Çelik kasa hırsızlarına eş zamanlı operasyon! 11 şüpheli yakalandı - 2. Resim

İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE KOCAELİ'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerce, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerin girdikleri bir kuyumcudan altınları ve çelik kasayı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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