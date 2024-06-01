Çelik kasa hırsızlarına eş zamanlı operasyon! 11 şüpheli yakalandı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul'da, 11 iş yerine girip hırsızlık yapan şahıslar emniyet güçlerince yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Aralarında kuyumcu dükkanlarının da olduğu iş yerlerinin çelik kasalarını da almışlardı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde aralarında kuyumcu ve takı satan dükkanların da bulunduğu 11 iş yerinden çelik kasaların çalınması gibi hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yapıldı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması gerçekleştiren ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.
İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE KOCAELİ'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekiplerce, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Şüphelilerin girdikleri bir kuyumcudan altınları ve çelik kasayı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı