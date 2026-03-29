CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası mitinginde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert sözleri tepki topladı. Çerçioğlu, Özel’in açıklamalarına tepki göstererek konuyu yargıya taşınacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e sahip çıkmak için burada olduklarını söyleyen Özel, meydandaki vatandaşlara Günel'i yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Özel, kalabalığın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu kastederek, "Özlem pabucu yarım çık dışarıya oynayalım" sloganı atması üzerine hem Çerçioğlu'na hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullandı.

"İFTİRALARIN HESABINI YARGI ÖNÜNDE VERECEK"

Özel'in bu sözlerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sert tepki gösterdi.

Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel’in sözlerinin mesnetsiz olduğunu öne sürerek, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir! Kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN DE TEPKİ VAR

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da Özgür Özel'in Erdoğan ve Çerçioğlu'na yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Siyasi tarihimizin en çapsız, en vizyonsuz ana muhalefet başkanımsı şahsıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kendisine iade ettiklerini belirten İnan, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

İnan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kendi partisi resmen bir çukura dönmüş, ahlak erozyonu her alanda, yönettikleri belediyelerde paçalardan akarken, çıkmış utanmadan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dil uzatıyor. Misliyle iade ediyoruz.

Kendi genel başkanlık koltuğuna kurultayda rüşvetle, delege borsasıyla oturduğu için başkalarının ortaya koyduğu her demokratik tercihi ve onurlu duruşu kendi çapsızlığıyla, kendi kirli zihniyetiyle değerlendirmesine şaşırmıyoruz. Tüm CHP'liler artık 'CHP içinde durulacak parti olmaktan çıktı' diye bas bas bağırıyor."

Çerçioğlu'nun yanında olduklarını ifade eden İnan, Çerçioğlu'nun Aydınlıların Büyükşehir Başkanı olduğunu, Aydın'ın hakkını, hukukunu koruduğunu kaydetti.

İnan, "Sen ise imar rantçılarının genel başkanısın Özgür Özel. Hırsızların hakkını savunuyorsun. Bir rehineye düşen görev bu çünkü. Çıkmış bir de aklınca 'Hodri meydan, Aydın'da seçime gidelim' diye şov yapıyor. Madem o kadar cesursun, hodri meydan, gel Uşak'ta seçime gidelim. Ya da dur, daha da ileri gidiyorum. Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir'de sandığı kuralım. Var mısın? Bu blöfleri git, beceriksizliğinle 2 sene içinde geriye götürdüğün illerde yap" ifadelerini kullandı.

