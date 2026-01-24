İstanbul Avcılar'da 2 ay önce ehliyetini alan motosikletli kadın, ilk kez girdiği polis çevirmesinde hem ehliyet zarfını açtırdı hem de ilk cezasını yedi.

Dün akşam saatlerinde Avcılar Firuzköy'de Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

EHLİYET ZARFINI POLİS AÇTI

Uygulama sırasında, hatalı yerden u dönüşü yaptığı tespit edilen kadın sürücü ekipler tarafından durduruldu. Kadın sürücü, henüz zarfından dahi çıkarmadığı ehliyetini polis ekiplerinin açmasını isteyerek trafik polisine uzattı.

İLK CEZASINI DA YEDİ

Trafik polisi ehliyeti zarftan çıkarırken, kadın sürücü de motosikletli arkadaşıyla beraber ilk cezasını yedi. Motosikletli genç kadına u dönüşü yasağına uymamaktan ceza işlemi uygulandı.

İki ay önce aldığı ehliyetin zarfını polislere açtırmak istediği için beklettiğini ifade eden Elfida Efra, "Ehliyetimi iki ay önce aldım. Ehliyet zarfını polis abiler açsın istiyordum, iki ay sonra cezayla denk geldi. Yanlış yerden U dönüşü yaptım. Benim gibi hata yapmayın. Kaçmaya da çalışmayın. Arkadaşınız da dur derse durun" dedi.

Arkadaşıyla beraber ilk cezasını yiyen Furkan Aydın ise, "Benzin istasyonuna girmek istedik. Hiç fark etmedik U dönüşünün yasak olduğunu. Benim de yediğim ilk cezam. Uygulamalar olmalı bu şekilde devam etsinler" diye konuştu.

