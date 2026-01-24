Cezaevinde 21 mahkum birbirine girdi! Kafası yarıldı
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan 2 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 21 hükümlü arasında kavga çıktı. Bir kişinin kafasına dikiş atılırken mahkumlar tekli koğuşlara alındı.
- Ferizli Cezaevi'nde 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.
- Bir hükümlünün kafasına aldığı darbe sonucu açık yara oluştu ve dikiş atıldı.
- Kavgaya karışan tüm hükümlüler sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
- Olayın büyümesini engellemek amacıyla hükümlüler farklı ve tekli koğuşlara alındı.
Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı.
KAFASINA DİKİŞ ATILDI
Olaya karışan 21 hükümlü Ferizli Devlet Hastanesine darp ve cebir raporu alınması gayesiyle sevk edildi. Yapılan muayenede M.A. isimli hükümlünün kafasına aldığı darbe neticesinde açık yara tespit edilerek dikiş atıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında tedavisinin tamamlanması için M.A. isimli hükümlü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Diğer 20 hükümlü ise ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca, olaya karışan hükümlülerin farklı koğuşlara ve tekli koğuşlara alındığı, olayın büyüme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.