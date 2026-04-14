Depremde kullanılamaz hale gelen araçları organize şekilde piyasaya süren şebeke çökertildi. Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 129 ağır hasarlı araca el konulurken, 47 şüpheli gözaltına alındı. 25 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı.

Depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip piyasaya süren Change araç çetesine yönelik, Adana merkezli 8 ilde operasyon yapıldı.

'Change araç' çetesi çökertildi! 47 gözaltı, 15 milyon TL değerinde 129 araca el konuldu

25 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Çete üyelerinin aylarca izini süren emniyet, araçların sahiplerinden ya da mirasçılarından düşük bedellerle satın alıp bir havuzda toplandığını, ardından aynı marka ve modeldeki çalıntı, hacizli veya yakalamalı araçlarla eşleştirerek şasi numaralarının değiştirdiğini tespit etti. Çetenin tamir edilmiş gibi gösterilip satışa sunulduğu araçlar üzerinden toplamda 25 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı.

‘Change araç’ çetesi çökertildi! 47 gözaltı, 15 milyon TL değerinde 129 araca el konuldu

129 ARACA EL KONULDU

Adana merkezli, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Konya ve Samsun'da 48 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlarda 15 milyon TL değerinde 129 ağır hasarlı araca el konuldu.

‘Change araç’ çetesi çökertildi! 47 gözaltı, 15 milyon TL değerinde 129 araca el konuldu

UÇURUMDAN ATMIŞ

Şüphelilerin aranma kaydı bulunan aracı delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kırsal bir bölgede 100 metrelik uçurumdan attığı, polis ekiplerinin ise aracı bulunduğu yerden çıkararak emniyet otoparkına çektiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Change araç’ çetesi çökertildi! 47 gözaltı, 15 milyon TL değerinde 129 araca el konuldu

Haberle İlgili Daha Fazlası