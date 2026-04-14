‘Change araç’ çetesi çökertildi! 47 gözaltı, 15 milyon TL değerinde 129 araca el konuldu
Depremde kullanılamaz hale gelen araçları organize şekilde piyasaya süren şebeke çökertildi. Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 129 ağır hasarlı araca el konulurken, 47 şüpheli gözaltına alındı. 25 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı.
- Çetenin, sahiplerinden düşük bedelle aldığı hasarlı araçları, aynı marka ve modeldeki çalıntı, hacizli veya yakalamalı araçlarla eşleştirerek şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi.
- Çete üyelerinin tamir edilmiş gibi gösterilen bu araçlar üzerinden toplamda 25 milyon liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.
- Operasyon kapsamında 100 metrelik uçurumdan atılan araç da dahil olmak üzere 15 milyon TL değerinde 129 ağır hasarlı araca el konuldu.
- Gözaltına alınan 48 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip piyasaya süren Change araç çetesine yönelik, Adana merkezli 8 ilde operasyon yapıldı.
25 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ
Çete üyelerinin aylarca izini süren emniyet, araçların sahiplerinden ya da mirasçılarından düşük bedellerle satın alıp bir havuzda toplandığını, ardından aynı marka ve modeldeki çalıntı, hacizli veya yakalamalı araçlarla eşleştirerek şasi numaralarının değiştirdiğini tespit etti. Çetenin tamir edilmiş gibi gösterilip satışa sunulduğu araçlar üzerinden toplamda 25 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı.
129 ARACA EL KONULDU
Adana merkezli, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Konya ve Samsun'da 48 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlarda 15 milyon TL değerinde 129 ağır hasarlı araca el konuldu.
UÇURUMDAN ATMIŞ
Şüphelilerin aranma kaydı bulunan aracı delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kırsal bir bölgede 100 metrelik uçurumdan attığı, polis ekiplerinin ise aracı bulunduğu yerden çıkararak emniyet otoparkına çektiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.