Depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip piyasaya süren Change araç çetesi çökertildi. Konya’da yapılan operasyonda piyasa değeri 95 milyon TL olan 115 adet "Change araç" ele geçirildi. 223 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Change araç" çetesine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 95 milyon TL olan 115 adet "Change araç" ele geçirildi.

‘Change araç’ çetesi çökertildi! Piyasa değeri 95 milyon TL! Hepsine el konuldu

115 ADET ARACA EL KONULDU

Araçların 83 adetinin gümrük kaçağı, 22 adetinin yakalamalı-hacizli, 5 adetinin çalıntı, 5 adetinin ise aranan olduğu tespit edildi. 223 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

‘Change araç’ çetesi çökertildi! Piyasa değeri 95 milyon TL! Hepsine el konuldu

ŞAŞİ NUMARALARINI KOPYALAMIŞLAR

Yapılan incelemelerde çetenin deprem, yangın veya trafik kazası sonucu kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi ve motor numaralarını, yasa dışı yollarla temin edilen çalıntı ve kaçak araçlara kopyaladığı tespit edildi.

Araçların bu yöntemle "hasarsız" ya da "tamir edilmiş" izlenimi verilerek, iyi niyetli üçüncü şahıslara satıldığı belirlendi.

‘Change araç’ çetesi çökertildi! Piyasa değeri 95 milyon TL! Hepsine el konuldu

6 TUTUKLAMA

223 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Change araç’ çetesi çökertildi! Piyasa değeri 95 milyon TL! Hepsine el konuldu

İSTANBUL MERKEZLİ 11 İLDE 40 GÖZALTI

Daha önce de İstanbul merkezli 11 ilde "change" araç operasyonu düzenlenmişti. Suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Örgüt üyelerinin depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını "change" yöntemiyle yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak, bu araçlara "proje araç" adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlediği belirlenmişti.

Araçlar orijinalmiş gibi gösterilip vatandaşlara satılarak "nitelikli dolandırıcılık" yapıldığı anlaşılmıştı.

"Change" yapılan 50 araçtan 43'ü ele geçirilirken, araçlarda yapılan bilirkişi incelemesinde de sahtecilik tespit edilmişti.

‘Change araç’ çetesi çökertildi! Piyasa değeri 95 milyon TL! Hepsine el konuldu

180 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de 'Change Araç' çetesinin çökertildiğini açıklamıştı. Bakan Yerlikaya, "Aralarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı: 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 27 adet araca el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını “Ağır Hasarlı” araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası