CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’ne üye bazı isimlerin de gözaltına alındığı belirtildi.

Erkol soruşturma kapsamında İzmir'e götürülecek.

ÜMİT ERKOL KİMDİR?

Afyonkarahisar’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup doktorluğa başladıktan sonra aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı unvanı aldı.

Kahramanmaraş, Edirne, Ankara İllerinde hekim olarak görev yaptı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucu Üyeliği, Ankara Tedavi Merkezi Sorumluluğu, 5 şehir projesi sorumluluğu, TİHV Tedavi Raporu yayın koordinatörü olarak görev yaptı.

İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesinde Prof. Dr.İonna Kuçuradi ile Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu’nda Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile insan hakları alanında çalışmalar yaptı.

2010 yılında üye olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nde Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görev üstlendi. Ardından Parti İçi Eğitiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı danışmanı ve CHP Parti Okulu Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Parti Okulu Ankara İl Koordinatörü olarak görev yaptı.

CHP Medya ve Halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanı/Yardımcısı olarak atandı. 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İl Kongresi tarafından Ankara İl Başkanı olarak seçildi. İl Başkanı olduktan altı ay sonra yapılan 31 Mart 2024 yerel seçimlerini başarıyla yönetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının rekor oyla kazanılmasını ve üç olan ilçe belediye başkanlığı sayısını 16’ya çıkarılmasını sağlayan ekibin İl Başkanlığını yaptı.

2025 yılında yapılan 39. Olağan İl Kongresinde ikinci kez Ankara İl Başkanı olarak seçildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası