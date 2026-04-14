Türkiye Gazetesi
CHP Ankara İl Yönetimi yeni başkanını seçecek: Tutuklanan Erkol'un yerine Yüksel Işık
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasıyla sarsılan partide yeni başkan için Yüksel Işık ismi öne çıktı.
CHP Ankara İl Yönetimi yeni başkanını seçecek: Tut...
Kaydet
Gündem az önce
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un zimmet iddiasıyla tutuklanmasının ardından yeni il başkanının seçileceği ve Genel Başkan Özgür Özel'in il başkanlarını olağanüstü toplantıya çağırdığı haberidir.
- CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif” soruşturması kapsamında zimmet iddiasıyla tutuklandı.
- Ankara il yönetim kurulu üyeleri yeni başkanı seçecek.
- Kulislerde, İl Sekreteri Yüksel Işık’ın Erkol’un yerine getirileceği konuşuluyor.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erkol’un tutuklanmasının ardından il başkanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.
- Genel Başkan Özgür Özel, başkanlarla Genel Merkez’de bir araya gelecek.
- Toplantıda Erkol’un tutuklanması, partiye yönelik soruşturmalar ve izlenecek yol haritasına dair değerlendirmeler yapılacak.
BERAT TEMİZ- CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif” soruşturması kapsamında zimmet iddiasıyla tutuklanmasının ardından Ankara il yönetim kurulu üyeleri yeni başkanı seçecek.
Kulislerde, bu hafta yapılması beklenen seçimde Erkol’un yerine İl Sekreteri görevinde bulunan Yüksel Işık’ın getirileceği konuşuluyor.
GÜNDEM
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erkol’un tutuklanmasının ardından il başkanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.
Özel, başkanlarla bugün Genel Merkez’de bir araya gelecek. Parti kaynakları, Erkol’un tutuklanması, partiye yönelik soruşturmalar ve izlenecek yol haritasına dair değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR