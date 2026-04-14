CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasıyla sarsılan partide yeni başkan için Yüksel Işık ismi öne çıktı.

BERAT TEMİZ- CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif” soruşturması kapsamında zimmet iddiasıyla tutuklanmasının ardından Ankara il yönetim kurulu üyeleri yeni başkanı seçecek.

Kulislerde, bu hafta yapılması beklenen seçimde Erkol’un yerine İl Sekreteri görevinde bulunan Yüksel Işık’ın getirileceği konuşuluyor.

CHP Ankara İl Yönetimi yeni başkanını seçecek: Tutuklanan Erkol'un yerine Yüksel Işık

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erkol’un tutuklanmasının ardından il başkanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP Ankara İl Yönetimi yeni başkanını seçecek: Tutuklanan Erkol'un yerine Yüksel Işık

Özel, başkanlarla bugün Genel Merkez’de bir araya gelecek. Parti kaynakları, Erkol’un tutuklanması, partiye yönelik soruşturmalar ve izlenecek yol haritasına dair değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası