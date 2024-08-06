Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay çalışmaları hakkında açıklama

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay çalışmaları hakkında açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol&#039;dan Kemal Kılıçdaroğlu&#039;nun kurultay çalışmaları hakkında açıklama

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partinin eylül ayındaki Olağanüstü Kurultay'ı hakkında açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçadaroğlu'nun yeniden aday olacağı iddialarını cevaplayan Erol, "Kılıçdaroğlu'nun buna yönelik çalışmalarının olduğu yorumları doğru değildir" ifadelerine yer verdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti meclisinin aldığı 6-9 Eylül'de Olağanüstü Kurultay'a gitme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay çalışmaları hakkında açıklama - 1. Resim

KILIÇDAROĞLU'NUN KURULTAY ÇALIŞMALARI VAR MI?

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 6-9 Eylül'de düzenlenecek olan olağanüstü kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erol, "Yapılacak tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilmesi ve 7’nci Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna yönelik çalışmalarının olduğu yorumları doğru değildir. Eylül ayı içerisinde yapılacak 20'nci Olağanüstü Kurultay kararı ve gündemi, parti meclisimiz ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından alınmış doğru bir karardır. Yapılacak tüzük kurultayı parti tabanımızın beklentilerinin karşılandığı, üyelik haklarının etkin biçimde kullanılabildiği, güçlü bir örgüt yapısının sağlanmasına yönelik değişiklikleri içermelidir" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay çalışmaları hakkında açıklama - 2. Resim

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİDEN ADAYLIK CEVABI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayında CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'ı hakkında konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Yeniden genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna delegeyi işaret ederek "Eğer yeniden genel başkan adayı gösterirlerse o zaman en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz." cevabını verdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay çalışmaları hakkında açıklama - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
AB'den Orta Doğu için "felaket" açıklaması: Bilinmeyen boyutlarda bir savaş geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Donald Trump, Elon Musk ile yapacağı söyleşinin tarihini açıkladı - GündemDonald Trump, Elon Musk ile söyleşi yapacak! İşte tarihiHakkari'deki aşiret kavgasında gençleri kanaat önderleri barıştırdı - GündemAşiret kavgasında araya kanaat önderleri girdiSıcaktan bunalan İstanbullular Beykoz sahilinde denize girdi - GündemSıcaktan bunalan kendini denize attıİstanbul'da park yeri kavgası cinayetle bitti! Saldırgan, baba ve oğluna kurşun yağdırdı - Gündemİstanbul'da park yeri kavgası cinayetle bittiAdana'da baraj gölüne düşen helikopter için ilk çalışma yapıldı - GündemYangına müdahale ederken düşmüştü! İlk müdahale geldiFETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Sözde sorumlu yakalandı - GündemFETÖ'ye "mahrem" operasyon! Sözde sorumlu yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...