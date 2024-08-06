CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay çalışmaları hakkında açıklama

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partinin eylül ayındaki Olağanüstü Kurultay'ı hakkında açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçadaroğlu'nun yeniden aday olacağı iddialarını cevaplayan Erol, "Kılıçdaroğlu'nun buna yönelik çalışmalarının olduğu yorumları doğru değildir" ifadelerine yer verdi.

CHP'de Erdoğan tartışması! Özel: Kılıçdaroğlu hiçbir zaman birinci partinin lideri olmadı

CHP'de Erdoğan tartışması! Özel: Kılıçdaroğlu hiçbir zaman birinci partinin lideri olmadı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti meclisinin aldığı 6-9 Eylül'de Olağanüstü Kurultay'a gitme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN KURULTAY ÇALIŞMALARI VAR MI?

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 6-9 Eylül'de düzenlenecek olan olağanüstü kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erol, "Yapılacak tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilmesi ve 7’nci Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna yönelik çalışmalarının olduğu yorumları doğru değildir. Eylül ayı içerisinde yapılacak 20'nci Olağanüstü Kurultay kararı ve gündemi, parti meclisimiz ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından alınmış doğru bir karardır. Yapılacak tüzük kurultayı parti tabanımızın beklentilerinin karşılandığı, üyelik haklarının etkin biçimde kullanılabildiği, güçlü bir örgüt yapısının sağlanmasına yönelik değişiklikleri içermelidir" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİDEN ADAYLIK CEVABI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayında CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'ı hakkında konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Yeniden genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna delegeyi işaret ederek "Eğer yeniden genel başkan adayı gösterirlerse o zaman en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz." cevabını verdi.