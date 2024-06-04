CHP lideri Özel şaşırtmadı: Kayyım görevlendirmesi geri çekilmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan DEM Partili Hakkâri Belediye Başkanı Akış’ın görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkâri Valisi Çelik’in tayin edilmesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör soruşturması uyarınca gözaltına alınan DEM Partili Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden uzaklaştırılması, yerine Hakkâri Valisi Ali Çelik’in tayin edilmesine tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Hakkâri Belediyesine sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve hâlen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz. Yaşananlar, henüz iki ay önce tecelli etmiş Hakkâri halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!"

Bu arada, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partili bir heyetin destek için Hakkâri’ye gideceğini duyurdu.