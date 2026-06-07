CHP’nin Meclis’e taşıdığı yeni önergede, barınaklarda yer kalmaması durumunda sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak sokağa bırakılması ve hayvanlara yönelik suçların cezalarının artırılması önerildi.

Türkiye’de son yıllarda onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olan başıboş sokak köpeği sorunu, ülkenin önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Sokakları güvensiz hâle getiren bu sorunun çözümü için geçtiğimiz senelerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca, sahipsiz hayvanların belediyelerce bakımevlerine götürülmesi ve sahiplendirilene kadar burada barındırılması karara bağlanmıştı.

CHP'den Meclis'e Hayvan Yasası teklifi: Cezalar artırılsın, kısırlaştırılan köpek sokağa dönsün

Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren ve yaşanan mağduriyetleri önemsemeyerek sorunun çözümünü istemeyen kesimlerin tepkileri sürerken, kanunda yeni bir değişiklik yapılması için harekete geçildi.

CHP'den Meclis'e Hayvan Yasası teklifi: Cezalar artırılsın, kısırlaştırılan köpek sokağa dönsün

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir tarafından TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifiyle, hayvan bakımevlerinde yeterli kapasite bulunmadığı durumlarda sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak yeniden alındıkları ortama geri bırakılması ve hayvanlara karşı işlenen suçlara verilen cezaların artırılması önerildi.

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