CHP'den Meclis'e Hayvan Yasası teklifi: Cezalar artırılsın, kısırlaştırılan köpek sokağa dönsün
CHP’nin Meclis’e taşıdığı yeni önergede, barınaklarda yer kalmaması durumunda sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak sokağa bırakılması ve hayvanlara yönelik suçların cezalarının artırılması önerildi.
- Son yıllarda onlarca vatandaşın ölmesi ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan başıboş sokak köpeği sorunu önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor.
- Geçtiğimiz senelerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile sahipsiz hayvanların belediyelerce bakımevlerine götürülerek sahiplendirilene kadar barındırılması karara bağlanmıştı.
- Kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı kesimlerin tepkileri sürerken, kanunda yeni bir değişiklik yapılması için harekete geçildi.
- CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir tarafından TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi, hayvan bakımevlerinde yeterli kapasite bulunmadığı durumlarda sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak yeniden alındıkları ortama geri bırakılmasını öneriyor.
- Aynı kanun teklifi, hayvanlara karşı işlenen suçlara verilen cezaların artırılmasını da içeriyor.
Türkiye’de son yıllarda onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olan başıboş sokak köpeği sorunu, ülkenin önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.
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Sokakları güvensiz hâle getiren bu sorunun çözümü için geçtiğimiz senelerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca, sahipsiz hayvanların belediyelerce bakımevlerine götürülmesi ve sahiplendirilene kadar burada barındırılması karara bağlanmıştı.
Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren ve yaşanan mağduriyetleri önemsemeyerek sorunun çözümünü istemeyen kesimlerin tepkileri sürerken, kanunda yeni bir değişiklik yapılması için harekete geçildi.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir tarafından TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifiyle, hayvan bakımevlerinde yeterli kapasite bulunmadığı durumlarda sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak yeniden alındıkları ortama geri bırakılması ve hayvanlara karşı işlenen suçlara verilen cezaların artırılması önerildi.