CHP'li başkan Elif Köse, UNESCO'nun koruduğu alandaki ağaçları katletti! Karabük'te kuzene kaçak villa

CHP'li Belediye Başkanı Elif Köse'nin, 1994 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası listesine aldığı Safranbolu'daki bir alanda ağaçları katlettiği iddia edildi. Köse'nin ayrıca CHP Meclis Üyesi olan kuzeni Göçınar'a da göz yumduğu belirtildi. Ağaçların katledildiği alanın gökyüzünden görüntüsü iddiaları güçlendirdi.

UNESCO'nun 1994 yılında Dünya Mirası listesine aldığı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde CHPli Belediye Başkanı Elif Köse skandala imza attı.

Başkan Köse, aynı zamanda kuzeni olan CHP Belediye Meclis Üyesi Feyza Gökçınar'ın ilçenin Bağlarbaşı Mahallesinde 2. Derece kentsel sit alanında bulunan arazisindeki koruma altındaki ağaçları katledip, 3 katlı bina yapmasına izin verdi.

Kentsel sit alanında bulunan ve kesilmesi yasak olan ağaçların nasıl yok edildiği uydu görüntüsüne de yansıdı.

Sit alanı üzerine yapılan kaçak yapıya iskan izni veren Köse, 2023 yılında da yapı kullanma izni vererek binanın oturulabilir hale gelmesini sağladı.

KORUMA ALTINDAKİ AĞAÇLARI KESTİ

Sabah'ın haberine göre, göreve gelir gelmez kardeşini yüksek maaşla işe alan, lösemi hastası çocuğu olan kadın çalışanın işine son veren CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin skandalları bitmiyor.

Bu sefer de hem kuzeni hem de CHP Belediye Meclis Üyesi olan Feyza Gökçınar'a imar yasası ve sit alanında yapılaşma koşullarını ihlal ederek verdiği imar ve oturma ruhsatı ile gündeme geldi.

Elif Köse'nin kuzeni olan Feyza Gökçınar, Safranbolu'nun Bağlarbaşı Mahallesi Kurtuluş Caddesi 1636 ada 24 parselde bulunan arsasına kaçak bina yapmak için harekete geçti.

Gökçınar ilk olarak 2. Derece kentsel sit alanında kesilmesi yasak olan 17 ve 46 cm çapındaki 9 adet meşe ağacını 5 Ocak 2021 tarihinde kesti. Kestikten bir ay sonra Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Kuruluna başvurarak bina yapım izni istedi.

Kurul raportör mimarı ve iddiaya göre Gökçınar'ın eltisi olan mimar 10 şubat 2021 tarihinde araziye gelip, kesilen ağaçların köklerinin gözükmesine rağmen, "Bu alanda ağaç" yok diye rapor hazırladı.

Daha sonra rapor ve sahte evraklar kurula sunarak kurul üyelerinin yanlış karar almasına neden oldu.

Böylece UNESCO Dünya Miras Şehri Safranbolu'da kentsel sit alanında yapılaşma koşullarını ihlal ettiler.

SAFRANBOLU BELEDİYESİNDE ORGANİZE İŞLER

Skandal bununla da bitmedi. Hukuksuz tüm işler, birbirlerini tanıyan ve akrabalık bağları olan CHP'li meclis üyeleri tarafından yapıldı. CHP Meclis Üyesi Harita Mühendisi Kemal Akgül arazi üzerine haritalanma yaparken, ağaçları projeye işlemedi.

CHP Meclis Üyesi olan mimar Fatih Dökmeci projeyi çizdi, Dökmeci'nin eşi ve aynı zamanda Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olan Başak Dökmeci projeyi onaylayarak kurula sundu.

Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü binanın yapımı ve peyzajı devam ederken Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğüne iskanın onaylanması için müracaat etti.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Kurul kararında bodrum katın tamamı toprağa gömülü olması gerektiği belirtilirken, bu binanın bodrum katının 2 cephesi açıkta ve pencere yapılmış halde iken, kurul üyeleri projeyi görmeden onay verdi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de kuzenine ait binaya 2023 yılının Mayıs ayında yapı kullanma izni vererek, binanın oturulabilir hale gelmesini sağladı.

Kentsel sit alanında sadece giriş ve bir kata izin verilirken, Gökçınar'ın evinin 3 katlı yapıldığı öğrenildi. Sit alanında bulunan koruma altındaki ağaçların nasıl katledildiği ise uygu görüntülerine yansıdı.

SAHTE VE YANILTICI EVRAK

Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yaptığı denetimde hukuksuzlukları tek tek belirledi.

Kurul'un hazırladığı tutanakta, "Tescilsiz taşınmazın bodrum+zemin+1 kat olarak inşaa edilen yapının giriş ile sağ yan cepheden gömülü olarak yapılmadığı, ön bölüm kotlarının düşürülerek pencere açıldığı ve bodrumum açığa çıkarıldığı, Kentsel sit alanı içinde korunması zorunlu ağaçların kesilerek yasaya aykırı davranıldığı, sonuç olarak bahse konu parsel üzerindeki yeni yapının yapı kullanım izninin bodrum katın gömülü olmaması ve kentsel sit alanında kesilen ağaçların kurulumuza bildirilmemiş olması müdürlüğümüze sahte ve yanıltıcı evrak sunulması nedeniyle iptal edilmesini ve detaylı denetim yapılarak hukuki işlem başlatılmasına..." ifadeleri yer aldı.