CHP’li belediyede bayıltan mobbinge MHP'den bozkurt işaretli tepki

SGK'ya en çok borcu olan belediyelere sahip olan CHP, bu kez mobbing iddialarıyla gündeme geldi. 31 Mart'ta MHP'den CHP'ye geçen Manisa'nın Salihli Belediyesi'nde iddialara göre Fen işlerinde çalışan bir tekniker, kavşakta araç saymak için görevlendirildiği sırada bayıldı. Bayıltan mobbinge MHP'den tepki geldi.

SGK borçlarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyeler bu kez mobbing iddialarıyla gündeme geliyor. Fen işlerindeki bir belediye teknikerinin kavşakta araç sayarken bayılması sonrası MHP'den CHP'li Belediyeye tepki geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, CHP’li Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’nun hukuka aykırı işten çıkarma ve mobing uygulamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde tekniker olarak çalışan Erkan Keskin'in geçici görevlendirme yazısı ile Zabıta Müdürlüğünde kavşaklarda geçen araçları saymak üzere görevlendirildiğini ve aşırı sıcaktan bayılarak hastaneye kaldırıldığını söyleyen Tüfek, CHP'li belediye başkanı Nurlu’nun göreve geldiği günden bugüne kadar ‘çalışanlara baskı ve mobing uyguladığını’ söyledi.

Tüfek, şunları kaydetti:

SEÇİMDE SÖYLEDİĞİNİN TAM TERSİNİ YAPIYOR

“31 Mart 2024 yerel seçimler sürecinde Salihli Belediyesinde çalışan hiçbir işçi ve memura baskı yapmayacağını, ekmeği ile oynamayacağını, görevini namusuyla yapana dokunmayacağını, söyleyerek oy isteyen Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, 4 aylık görev süresi içerisinde yaptığı hukuka aykırı işten çıkarma ve mobing uygulamaları ile seçim meydanlarında söyledikleri arasında tezada düşmüştür.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI BASKI SONUCU İSTİFA EDİYOR

Devlet memuru olan belediye personelinin farklı farklı yerlere sürüldüğünü, uzmanlığı olan işlerinden alınarak başka görevler verildiğini, şantiyelere gidilerek bizzat sözlü kanunsuz emirler verildiğini de ayrıca takip etmekteyiz. Bu kişilere görevlerini en ağır şartlarda yaptırarak, psikolojik olarak yıpratarak, sürekli görev yeri değişikliği yapılarak eziyet edilmektedir. Bu baskılar yüzünden birçok işçi kardeşimiz de kendisi istifa etmek zorunda kalmıştır.

EMEKLİLİK HAKKI OLANLAR DAHİ ATILMAK İSTENİYOR

Emeklilik hakkı gelenleri bile uydurma disiplin soruşturmalarıyla işten çıkarmaya hazırlanırlarken avukatlarımızın hızlı ve etkili müdahalesi ile işçilerin hak kaybına uğraması engellenmiştir. Son olayla ilgili olarak yerel ve ulusal basının uygulanan mobbingi kamuoyuna nasıl haber verdiğini ve kamuoyunun ne denli sert tepki verdiğini hepimiz gördük. Bu eziyete devam edildiği sürece bizler takipçisi olacağız ve zulme dur diyeceğiz. "