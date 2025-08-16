CHP'li belediyenin utancı: Engelli muhtar sürünerek kasis yaptı!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde sıklıkla yaşanılan trafik kazalarından dolayı Fatih Mahallesinin bedensel engelli olan muhtarı Bünyamin Dağlılar, düzenlenen toplantılarda kazaların yaşandığı caddeye kasis yapılmasını talep etti.

Belediyeye müracaatlarda bulunmasına rağmen herhangi bir çözüm bulamayan Muhtar Bünyamin Dağlılar, yardım sever bir iş adamının desteğiyle hazır asfalt siparişi verdi.

SÜRÜKLENEREK KASİS YAPTI

Gelen hazır asfaltı alan Bünyamin Dağlılar, koltuk değnekleri ile kazaların yaşandığı noktaya gelerek burada elinde mala ile yola kasis yaptı.

Yerde kendini sürükleyerek asfalt döküp kasis yapan muhtar, tek amacının kazaların önüne geçmek olduğunu dile getirdi.