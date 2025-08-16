Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'li belediyenin utancı: Engelli muhtar sürünerek kasis yaptı!

CHP'li belediyenin utancı: Engelli muhtar sürünerek kasis yaptı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir mahalle muhtarı caddeye kasis yapılmasını istedi. Ancak CHP'li belediye bu talebi yerine getirmedi. Bunun üzerine engelli muhtar sürünerek yola kasis yaptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde sıklıkla yaşanılan trafik kazalarından dolayı Fatih Mahallesinin bedensel engelli olan muhtarı Bünyamin Dağlılar, düzenlenen toplantılarda kazaların yaşandığı caddeye kasis yapılmasını talep etti.

Belediyeye müracaatlarda bulunmasına rağmen herhangi bir çözüm bulamayan Muhtar Bünyamin Dağlılar, yardım sever bir iş adamının desteğiyle hazır asfalt siparişi verdi.

CHP'li belediyenin utancı: Engelli muhtar sürünerek kasis yaptı! - 1. Resim

SÜRÜKLENEREK KASİS YAPTI

Gelen hazır asfaltı alan Bünyamin Dağlılar, koltuk değnekleri ile kazaların yaşandığı noktaya gelerek burada elinde mala ile yola kasis yaptı.

CHP'li belediyenin utancı: Engelli muhtar sürünerek kasis yaptı! - 2. Resim

Yerde kendini sürükleyerek asfalt döküp kasis yapan muhtar, tek amacının kazaların önüne geçmek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anneleri yaşındaki kadına kabusu yaşattılar! 3 uyanık da hapsi boyladı
