Kılıçdaroğlu'na tehdit yağdıranlar deşifre oldu! Çok sayıda CHP'li harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyonların 9'uncu dalgası dün gerçekleşti. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney başta olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alındı.

Polis, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve firari Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli belirledi. Bu kapsamda gözaltına alınan trol ordusunun hedef aldığı isimler bir bir ortaya çıktı. O isimler ise suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor...

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDILAR

Yeni Şafak'ın haberine göre; trol ordusu CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulundu.Söz konusu hesapların, yalnızca muhalif siyasetçileri değil, CHP içinde farklı görüşlere sahip isimleri de hedef aldığı iddia edildi.

ÖLÜMLE BİLE TEHDİT ETTİLER

Şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan 38'inci Olağan Kurultay'ın dava sürecinde Kılıçdaroğlu'nu hedef alan trol ağı, eski genel başkana hakaret etmekle kalmamış, ölümle de tehdit etmişti.

Kılıçdaroğlu ve gözaltına alanın trol ordusu tarafından saldırıya uğrayan diğer CHP’lilerin, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.