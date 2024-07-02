CHP'li Hikmet Dönmez'in darbettirdiği isim o anları anlattı! "Kameraları kapatıp öldüresiye dövdüler..."

Manisa Kula'nın CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makamında öldüresiye dövülen iki isimden biri olan Halit Dolma yaşadıklarını anlattı. Dönmez'in kendilerinden 580 bin lira istediğini, getiremeyeceklerini söyleyince de feci şekilde darp edildiklerini söyleyen Dolma, "Murat Uygur'un burnu, çenesi, 2 kaburgası kırıldı. Konuşamıyor" dedi.

Manisa Kula Belediyesi'nin bir şirketi ile ortaklık sözleşmesi imzalayan firmanın yetkilileri, CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında darp edilmişti. Gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Dönmez ile şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hikmet Dönmez'in makam odasında Murat Uygur ile birlikte dövülen Halit Dolma, dehşet anlatını anlattı.

Murat Uygur'un şirket sahibi olduğunu, kendisinin de yanında çalıştığını belirten Dolma, Kurban Bayramı öncesi belediye şirketi ile, birlikte parke üretimi yapıp ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde döşenmesi konusunda 3 yıllık ortaklık sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

"5 DAKİKADA 580 BİN TL BULUP MASAYA KOY"

Sabah'a konuşan ve "Perşembe günü başkan bizi belediyeye davet etti" diyen Dolma, "16.30'da belediyeye gittik. Makam odasına aldılar. Başkanın söylediğine göre belediyeye bir alacaklı gelmiş ve bu borcu ödemesi gerekiyormuş. Başkan Dönmez, Murat Uygur'a, 'sen benim ortağımsın. Bana acil 580 bin lira gerekiyor. 5 dakikada parayı bulup masaya koy' dedi. Murat Uygur'da 'hemen getiremem. Pazartesi günü getirebilirim' dedi" ifadelerini kullandı.

"MURAT UYGUR'U SOPALARLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER"

O esnada odada Başkan Yardımcısı Mahmut Çalık ile Fen İşleri Müdürü ve 4 encümen üyesi daha olduğunu söyleyen Halit Dolma, yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"Bunun üzerine başkan bir anda ayağa kalkarak 'kameraları kapatın. Belediye personelini dışarıya çıkartın. Belediyeyi boşaltın. Aşağıdaki kapıları kapatın' diye bağırarak talimatlar verdi. Korumaları ve personel bir anda aşağıya koşup, 'boşaltın' diyerek belediye personelin dışarıya çıkardı.

Makam odasının kapısını da kapattılar. Başkan daha sonra korumasına 'alın bunları' dedi. 'Başkanım' dedikçe daha çok vurdular. Murat Uygur'un ağzından kanlar akıyordu. Başkan daha sonra 'yetmez, gidin sopaları getirin' dedi. Murat Uygur'u sopalarla öldüresiye dövdüler.

Beni de yere yatırıp yumrukladılar. Kaburgalarımı tekmelediler. Başkan 'öldüresiye dövün' diyordu. Murat Uygur'un çenesi, burnu, 2 kaburgası kırıldı. Konuşamıyor. Konuşabilse onun da ifadesi alınacak.

Şikayetimizin üzerine savcılık belediyedeki kameralar kapalı olsa da çevredeki binaların güvenlik kamera kayıtlarını topladı."