CHP'li isimden skandal: İmardan sorumlu başkan kaçak inşaat yapmış!
CHP’li Seyhan Belediyesi’nin imardan sorumlu Başkan Yardımcısı İnci Makal’ın kaçak, ruhsata aykırı tadilat ve kaçak inşaat yaptığı tespit edildi. İnşaat, Çukurova Belediyesi tarafından mühürlendi. Makal’a 30 gün süre verildi.
Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı İnci Makal'ın evinde izinsiz tadilat ve site bahçesinde kaçak inşaat yaptığı tespit edilerek Çukurova Belediyesi tarafından mühürlenirken, Makal iddiaları deprem sonrası yapısal sorunlarla açıkladı.
- Seyhan Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İnci Makal'ın evinde izinsiz tadilat ve site bahçesinde kaçak inşaat yaptığı tespit edildi.
- Çukurova Belediyesi, yapılan inceleme sonrası inşaatı mühürledi ve yasal süreç başlattı.
- Tespit edilen kaçak inşaatın yaklaşık 12x6 metre ebatlarında betonarme temel olduğu belirtildi.
- Belediye, 30 gün içinde mevzuata uygun hale getirilmezse yıkım, para cezası ve suç duyurusu yapılacağını bildirdi.
- İnci Makal, iddiaları "eksik ve yönlendirici" bularak, yapıdaki düzenlemelerin 6 Şubat depremleri sonrası tespit edilen taşıyıcı sistem sorunlarından kaynaklandığını savundu.
- Makal, herhangi bir izinsiz yapılaşma veya yeni inşa faaliyeti olmadığını iddia etti.
CHP’li Seyhan Belediyesinde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İnci Makal’ın dubleks evinde izinsiz tadilat yaptığı, ayrıca site bahçesine de kaçak inşaat başlattığı tespit edildi.
Çukurova Belediyesi tarafından yapılan inceleme sonrasında inşaat mühürlendi. Mevcut binanın bitişiğinde yaklaşık 12x6 metre ebatlarında betonarme temel atıldığı ve kolon filizlerinin bırakıldığı tespit edildi.
Belediye tarafından yapılan resmî tebligatta inşaatın 30 gün içinde mevzuata uygun hâle getirilmemesi hâlinde yıkılacağı, İmar Kanunu’nun 42. maddesi gereği para cezası uygulanacağı ve TCK 184. madde kapsamında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
CHP'li Gökçe Gökçen, Türkiye'yi AB'ye şikayet etti
Başkan Yardımcısı İnci Makal ise haberlerin “eksik ve yönlendirici” olduğunu savunarak “Söz konusu yapıda 6 Şubat depremleri sonrası yapılan teknik incelemelerde ciddi taşıyıcı sistem sorunları tespit edildi. Herhangi bir izinsiz yapılaşma ya da yeni inşa faaliyeti söz konusu değildir” dedi