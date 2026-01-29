CHP’li Seyhan Belediyesi’nin imardan sorumlu Başkan Yardımcısı İnci Makal’ın kaçak, ruhsata aykırı tadilat ve kaçak inşaat yaptığı tespit edildi. İnşaat, Çukurova Belediyesi tarafından mühürlendi. Makal’a 30 gün süre verildi.

CHP’li Seyhan Belediyesinde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İnci Makal’ın dubleks evinde izinsiz tadilat yaptığı, ayrıca site bahçesine de kaçak inşaat başlattığı tespit edildi.

Çukurova Belediyesi tarafından yapılan inceleme sonrasında inşaat mühürlendi. Mevcut binanın bitişiğinde yaklaşık 12x6 metre ebatlarında betonarme temel atıldığı ve kolon filizlerinin bırakıldığı tespit edildi.

CHPli isimden skandal: İmardan sorumlu başkan kaçak inşaat yapmış!

Belediye tarafından yapılan resmî tebligatta inşaatın 30 gün içinde mevzuata uygun hâle getirilmemesi hâlinde yıkılacağı, İmar Kanunu’nun 42. maddesi gereği para cezası uygulanacağı ve TCK 184. madde kapsamında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Başkan Yardımcısı İnci Makal ise haberlerin “eksik ve yönlendirici” olduğunu savunarak “Söz konusu yapıda 6 Şubat depremleri sonrası yapılan teknik incelemelerde ciddi taşıyıcı sistem sorunları tespit edildi. Herhangi bir izinsiz yapılaşma ya da yeni inşa faaliyeti söz konusu değildir” dedi

