CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde milyonluk arsa satışı! Hilmi Türkmen canlı yayında tepki gösterdi

CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin çok sayıda milyonluk arsayı internetten satışa çıkarması gündeme bomba gibi düştü. AK Partili eksi Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, TGRT Haber ekranlarında tepki gösterdi. Türkmen, "20 yıldır karşı çıkıyordunuz. Neden şimdi alelacele satış yapıyorsunuz?" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesinin bir ikinci el internet sitesinde milyonluk arsaları satışa çıkarması gündeme oturdu. AK Partili Hilmi Türkmen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "CHP’nin gerçek yüzünü siz de tanıyın" derken CHP'li Üsküdar Belediyesi yaptığı açıklama ile söz konusu satışın Türkmen döneminde yapıldığını öne sürdü. Söz konusu gelişmeler sonrasında eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, TGRT Haber ekranlarında konuştu. Türkmen, "Kasada paranız var niye acele ediyorsunuz? CHP'nin gerçek yüzünü tüm Türkiye görecek" dedi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN CEVAP

Üsküdar Belediyesi 'yeni yönetim belediyenin gayrimenkullerini satıyor' iddiasını yalanladı. Konutların satış yapılmak üzere alındığı belirtilen açıklamada Türkmen dönemine işaret edildi. Açıklamada, "Konut projeleri, “Satışı yapılmak üzere” AK Partili eski belediye başkanı Hilmi Türkmen döneminde yapılmış ve satıştan gelecek gelir de 2024 bütçesine eklenmiştir. Önceki dönem planlanan, 2024 yılı 5 milyar liralık Üsküdar Belediyesi bütçesinin 1.3 milyar lirası, yani bütçenin yüzde 27’si taşınmazların satışı üzerinden yapılmıştır." denildi.

TÜRKMEN'DEN CANLI YAYINDA TEPKİ

TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel Programı'nda konuşan Türkmen, CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne tepki gösterdi. Türkmen şunları söyledi:

"CHP'nin siyasi iki yüzlülüğü ortada. Türkiye'de ne yazık ki vatandaşımız CHP'nin gerçek yüzünü görmüyor. Üsküdar'da 10 yıl belediye başkanlığı, 10 yıl da belediye başkanlığı yardımcılığı yaptım. 20 yıldır istisnasız CHP mecliste hep bize karşı çıktı.

"Kamu malının satışı yapılamaz, kimlere peşkeş çekiyorsunuz" şeklinde hep eleştirileri oldu. Satışa sunulan taşınmazlara da karşı çıktılar.

Yönetimi devralınca ne değişti de bu satışlara onay verdiler.

Gördüğünüz gibi toptan satışa çıktılar. Yapılabilir biz satışa karşı değiliz. Biz 20 yıldır karşı çıktıları şeyi neden yaptıklarına itiraz ediyoruz.

Üsküdar belediyesi İstanbul'da en az borcu olan 2. belediye. En çok borcu olanlar CHP'li belediyeler. Biz İstanbul ve Türkiye'de en çok yatırım yapan belediyelerdeniz. Üsküdar denilince akla eser gelir, hizmet gelir.

Çalışanların maaşlarını 1 gün dahi geçirmedik. CHP'li belediyeler gibi taksit taksit maaş ödemesi yapmadık.

Belediye devir teslim döneminde de, "Tıkır tıkır belediye, hiç bir alacaklı sizin kapınızı çalmaz" dedik.

Bizim devir-teslim yaptığımız taşınmazların değeri 2 milyar. Ama ne aceleniz var niye satıyorsunuz? Kasada paranız var niye acele ediyorsunuz? Ne yapacaksınız parayı? Hangi projenin finansmanı için kullanacaksınız? Hiçbir projeleri yok şuan."