Üsküdar Belediyesi çok sayıda milyonluk arsayı internetten satışa çıkardı! AK Partili Hilmi Türkmen'den sert tepki

CHP'li Üsküdar Belediyesi çok sayıda arsayı internetten satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arsaların listesini sosyal medya hesabından yayınlayan AK Partili Hilmi Türkmen, "CHP’nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim" diyerek duruma tepki gösterdi. Türkmen, "5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü gösteriyor." açıklamasını yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinde el değiştiren Üsküdar Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar belediyesi çok sayıda milyonluk arsayı Sahibinden.com üzerinden satışa çıkardı.

Üsküdar Belediyesi'nin önceki dönem başkanı AK Partili Hilmi Türkmen de satışa çıkarılan arsaların listesini X hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Sahibinden satılık belediye" diyerek duruma tepki gösteren Türkmen, "Bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan henüz bir açıklama gelmedi.

"CHP'NİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR"

Hilmi Türkmen X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Üsküdar’da 20 yıldır en ufak gayrımenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim. SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE! Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için. Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik. Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü gösteriyor.

"EN AZ BORCU OLAN 2. BELEDİYE OLARAK TESLİM ETTİK"

Çok çok ciddi bir satış söz konusu. Hani en ufak şeyde kıyameti koparan CHP medyası nerede? Kaldı ki, bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor. O zaman soruyoruz, bu ne acele! Üsküdar Belediyesi olarak inkar edilemeyen yüzlerce hizmet, eser ürettik. Buna rağmen bütçe büyüklüğü borç dengesi açısından en az borcu olan 2. belediye olarak yönetimi teslim ettik.

Hilmi Türkmen

Tekrar soruyorum, o zaman bu ne acele? İlk akla gelen çözüm eldeki tüm taşınmazların bu şekilde satılması mı? Bir de tabi, 5 yılda yapılmayan taşınmaz satışını tek seferde yaparken sağlanacak gelirle hangi hizmetler yapılacak, millete hangi yeni eserler sunulacak. Lütfen bunun takipçisi olun değerli hemşehrilerim. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, güzel işler olursa alkışlamasını da biliriz ama milletimiz bazı şeyleri yakından görsün, bilsin, tanısın istiyoruz."